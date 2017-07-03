ABD’nin SDG Palavrası!

DEAŞ örgütüne karşı verilen mücadele kapsamında ABD merkezli açıklamalarda sıkça zikredilen Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 3 ayrı bölgede ve toplam 3 bin 550 militandan oluşuyor. Yeni Şafak’ın saha kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, Afrin Doğusu, Münbiç ve Rakka cephelerinde savaşan 3 bin 550 militana, PYD örgütü tarafından 130 dolar aylık maaş veriliyor. Suvvar Rakka, Cundul Harameyn ve Çeyş el Suvvar paravan örgüt içerisinde yer en büyük gruplar. SDG, Azez Doğusu’nda 450, Munbiç’te 50, Ayn İsa-Himeyra bölgesinde 300, Rasulayn güneyinde 400, Rakka da ise 2 bin 350 kişilik teröriste bulunuyor.

Bir Ayda Ordu Teçhiz Edildi

Suriye genelinde 2 bin 350 kişilik paravan örgüt durumundaki Suriye Demokratik Güçleri’ne verilen silah ve cephane ise 50 bin kişilik orduyu donatacak niteliğe sahip. Yalnızca Haziran ayında gerçekleşen 8 teslimatta 12 bin Kalaşnikof, 3 bin RPG-7 Roket, 6 bin Doçka ve BKS tipi otomatik tüfek, 3 bin 500 23mm ve muadil ağır makineli tüfek, 100 adet SPG-7 ve AT-4 tanksavar, 270 adet 120 mm ve 81 mm lik havan topu, 850 PV-7 gece görüş dürbünu, 270 lazer aydınlatıcı özelliğe sahip dürbün SDG ismiyle PYD’ye teslim edilen silah ve cephane oldu. Ayrıca 70 zırhlı ve 45 personel taşıyıcı yine aynı dönem Suriye PKK’sına verilen yardımlar oldu.

17 Silah Deposu Var

PYD'nin, Münbiç, Cerablus doğusu, Haseke, Kamışlı, Yarubiye, Tabka, Rasulayn, Dirbesiye, Tel Abyad ve Rakka bölgesinde 17 büyük silah deposu var. Yeraltı tünelleri ve dağları oyarak silah depoları inşa eden PKK-PYD’nin 100 binden fazla otomatik silah sakladığı bildiriliyor. ABD’nin Irak - Erbil hattından PKK’ya hava ve kara sevkiyatı devam ediyor.

Yılmaz Bilgen / Yeni Şafak