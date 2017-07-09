ABD'nin Rakka'da PKK/PYD'yi Vurduğu İddia Edildi

AA muhabirinin Rakka'daki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, koalisyona ait savaş uçakları, Akrişi beldesine hava saldırısı düzenledi.

Bu sırada PKK/PYD mevzilerinin vurulduğu, bombardımanda yaklaşık 40 PKK’lının öldüğü, çok sayıda PKK’lının da yaralandığı ifade edildi.

Belde çevresinde IŞİD le PKK/PYD arasında çatışmalar yaşandığını belirten kaynaklar, koalisyonun IŞİD hedeflerine yoğun saldırı düzenlediğini aktardı.

Bu arada, IŞİD'in kentteki uygulamalarını deşifre eden "Rakka sessizce katlediliyor" isimli aktivist ağı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyonun hava saldırılarında, son 48 saat içerisinde 23 sivilin öldüğü, 46 sivilin yaralandığını duyurdu.

AA