ABD’nin Polonya’ya Askerî Sevkiyatı Sürüyor!

NATO operasyonu kapsamında ABD’nin Polonya’ya asker ve teçhizat sevkiyatı devam ediyor.

NATO operasyonu kapsamında Polonya’da konuşlandırılması planlanan çok sayıda aracın bulunduğu ABD’ye ait askerî konvoy, Almanya-Polonya sınırını geçerek Zagan kentine ulaştı.

AA’nın Polonya devlet televizyonuna dayandırdığı haberine göre, Rusya’nın askerî gücüne ilişkin endişeleri ortadan kaldırmayı ve NATO’nun doğu sınırını güçlendirmeyi amaçlayan “Atlantik Kararlılık Operasyonu” kapsamında Polonya’da konuşlandırılması planlanan çok sayıda araç Polonya’ya ulaştı.

Polonya devlet televizyonunda yer alan haberde, Almanya’nın kuzeyindeki Bremerhaven limanından hareket eden 3. Zırhlı Tugayı’na ait askerî konvoyun Olszyna bölgesinden Polonya’ya girdiği, ABD askerleri ile Tugay Komutanı Christopher R. Norrie’in de Polonya’ya ulaştığı bilgisi verildi.

Konvoyun, Almanya-Polonya sınırında Polonya ordusunda görev yapan Korgenaral Jaroslaw Mika tarafından Zagan kentinde askerî törenle karşılandığı kaydedildi.

Sevkiyat kapsamında ilk ABD askerleri geçen cumartesi günü Zagan’a varmıştı. Polonya’nın Swietoszow, Skwierzynia ve Boleslawiec kentlerinde 18 Ocak’a kadar konuşlandırılacak birlikler, Polonya’da 9 ay kalacak. Ayrıca birliklerin bir bölümü Baltık ülkelerinin yanı sıra Bulgaristan ve Romanya’ya yönlendirilecek.

Operasyon süresince NATO doğu sınırı için 3. Zırhlı Tugayı’nın 3 bin 500 askeri sevk edildi.