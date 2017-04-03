ABD'nin PKK/PYD'ye Verdiği LAW Silahı Şemdinli’de Ele Geçti
Geçen hafta pazartesi günü Şemdinli - Derecik Yeşilova köyü Biztepe bölgesinde pusu kuran komando birlikleri bir PKK militanını tanksavar silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirmişti.
PKK militanında bulunan tanksavarın, omuzdan atılan İsveç yapımı M136 AT4 LAW silahı olduğu anlaşılmıştı. Dün de yine aynı bölge sınırları içinde yapılan arazi taramasında aynı tip LAW lançeri ele geçirildi.
Güvenlik güçleri, söz konusu silahın modernize edilmiş en güçlü tanksavarlardan biri olduğunu belirtirken, ABD’nin YPG’ye bu silahlardan çok sayıda vermiş olmasına dikkat çekti.
Güvenlik güçleri “YPG ile PKK aynı örgütler. YPG’deki silahların bir bölümünün PKK’ya geçtiğini değerlendiriyoruz. Bir haftada ikinci kez LAW ele geçirilmesi, örgütün elinde bu tehlikeli silahlardan çok sayıda olabileceği şüphesini arttırmaktadır.” dedi.
Kaynak: Ensonhaber
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Kürtlerin EVET Demesi İçin Beş Neden!
- 2. Baskısı Çıkan “Nuh'un Gemisindeki Gençler” Kitabı Üzerine (Kitap Kritiği)
- Ana Muhalefet Lideri Yalan Konuşmuyor mu?
- Tunus'ta Laik 10 Parti Nahda’ya Karşı Ortak Cephe Kurdu
- Suriye'de Rus Savaş Uçakları Hastaneyi Vurdu
- CHP'li Hüsnü Bozkurt “Evet” Verecekleri Açıkça Tehdit Etti
- Ülker’in Reklamını Nasıl Değerlendireceğiz?
- KDP ve KYB Bağımsızlık Referandumu İçin Ortak Komisyon Kurdu
- Mersin'de Polis Aracına Bombalı Saldırı
- Kolombiya’daki Sel Felaketi: Can Kaybı Sayısı 250’yi Geçti
- Sırbistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayladığı 54 Kanun Yürürlüğe Girdi
- 2. Baskısı Çıkan “Nuh'un Gemisindeki Gençler” Kitabı Üzerine (Kitap Kritiği)
- Bu Adam Bu Saçma Sapan Lakırdıları Hangi Cesaretle Sarf Ediyor?
- Tunus'tan İran Resmi Haber Ajansı'na Yalanlama
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Başbakan Yıldırım’a Göre FETÖ’nün Siyasi Ayağı Yok
- Tatvan Özgür-Der Muhtaç Ailelere Yardım kampanyası Düzenledi
- FETÖ Lideri Gülen’in Kalp Krizi Geçirdiği İddia Edildi
- Kerkük Valisi, Merkezi Irak Yönetiminin Bayrak Talimatını Reddetti
- Ülker'den '1 Nisan Reklamı' İle İlgili Yeni Açıklama
- İlkokul Birinci Sınıflarda 'Dik Temel Harf' Dönemi Başlıyor
- HDP'li Taşdemir Serbest Bırakıldı
- İran'da 'Askeri Üsleri Rusya'ya Açma' Tartışması
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim