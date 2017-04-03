ABD'nin PKK/PYD'ye Verdiği LAW Silahı Şemdinli’de Ele Geçti

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03.04.2017 10:23
ABD'nin PKK/PYD'ye Verdiği LAW Silahı Şemdinli’de Ele Geçti
​​​​​​​Doğu ve Güneydoğu’da devam eden operasyonların Hakkâri ayağında bir hafta içerisinde ikinci kez LAW silahı ele geçirildi.

Geçen hafta pazartesi günü Şemdinli - Derecik Yeşilova köyü Biztepe bölgesinde pusu kuran komando birlikleri bir PKK militanını tanksavar silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirmişti.

PKK militanında bulunan tanksavarın, omuzdan atılan İsveç yapımı M136 AT4 LAW silahı olduğu anlaşılmıştı. Dün de yine aynı bölge sınırları içinde yapılan arazi taramasında aynı tip LAW lançeri ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, söz konusu silahın modernize edilmiş en güçlü tanksavarlardan biri olduğunu belirtirken, ABD’nin YPG’ye bu silahlardan çok sayıda vermiş olmasına dikkat çekti.

Güvenlik güçleri “YPG ile PKK aynı örgütler. YPG’deki silahların bir bölümünün PKK’ya geçtiğini değerlendiriyoruz. Bir haftada ikinci kez LAW ele geçirilmesi, örgütün elinde bu tehlikeli silahlardan çok sayıda olabileceği şüphesini arttırmaktadır.” dedi.

Kaynak: Ensonhaber

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