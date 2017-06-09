ABD’nin Pennsylvanya Eyaletinde Silahlı Saldırı!

ABD’nin Pennsylvanya eyaletindeki polis departmanından yapılan açıklamada bir süpermarkette çalışan Randy Stair (24) isimli kişinin gece iş yerini müşterilere kapattıktan sonra yanında getirdiği iki tabancayla iş arkadaşlarına ateş etmeye başladığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, silahlı saldırı sonucu çalışanlardan Terry Sterling (63), Victoria Brong (26) ve Brian Hayes (47) hayatını kaybetti.

İş yerinde bir süre rastgele ateş eden Stair, daha sonra tabancasıyla intihar etti.

Polis saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapmadı.