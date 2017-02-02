ABD’nin İşbirlikçileri Vize Yasağından Muaf

»Ana Sayfa»Dünya
02.02.2017 22:46
ABD’nin İşbirlikçileri Vize Yasağından Muaf
ABD Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Trump’ın vize kısıtlaması ve ülkeye giriş yasağı uyguladığı ülkelerde Amerikan operasyonlarına destek veren kişilerin "Özel Göçmen" vizesine tabi tutularak ülkeye girişlerinin kolaylaştırılacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), başta Irak olmak üzere ABD Başkanı Donald Trump’ın vize kısıtlaması ve ülkeye giriş yasağı uyguladığı ülkelerde Amerikan operasyonlarına destek veren kişilerin "Özel Göçmen" vizesine tabi tutularak ülkeye girişlerinin kolaylaştırılacağını açıkladı.

Beyaz Saray’ın hafta sonu Savunma Bakanlığına Irak özelinde söz konusu kişilerin listelerinin hazırlanmasını talep ettiğini hatırlatan Pentagon sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, talebin yapılan yardım ekseninde kategorize edildiğini söyledi.

Davis, bu kolaylıktan yararlanabilecek kişi sayısı konusunda bir rakam vermekten kaçınırken, istenilen değerlendirmenin aynı şekilde Trump’ın vize kısıtlaması listesinde yer alan Yemen, Sudan, Suriye, Libya ve Somali'yi de kapsayacak şekilde yapıldığını aktardı.

Pentagonun bu konunun her aşamasında Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlığı ile çalışacağını aktaran Davis, şunları kaydetti:

"ABD hükümetinin Iraklı özel göçmen vizesi sahiplerinin ülkeye girişine izin vermesinden memnuniyet duyduk. Amerikan elçilik ve konsoloslukları durumu özel göçmen vizesi almaya uygun olan kişilere bu vizeyi vermeye devam edecektir.”

Sözcü, ABD operasyonlarına yardım eden şahısların ailelerinin de bu muafiyetten faydalanıp faydalanmayacağını değerlendirdiklerini ifade etti.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İHH Afrika’da 850 Bin Kişiye Ulaştı02 Şubat 2017 Perşembe 14:06
  • ABD Mahkemesi: Yasak Yasal İkamet İzni Olana Uygulanamaz02 Şubat 2017 Perşembe 14:06
  • Dolar Bozdurana Destek Veren Avukattan Savunma İstendi!02 Şubat 2017 Perşembe 13:54
  • İstanbul’da 4 Bin 403 Kişiye Bir Cami Düşüyor02 Şubat 2017 Perşembe 12:02
  • ABD’nin Yeni Dışişleri Bakanı Rex Tillerson02 Şubat 2017 Perşembe 08:18
  • Trump’un Bakanlarını Boykot Eden Senatörler Saf Dışı Bırakıldı02 Şubat 2017 Perşembe 01:11
  • Bir Metrekarelik Kulübede 17 Yıldır Ekmek Parası Kazanıyor01 Şubat 2017 Çarşamba 21:09
  • Trump’a Karşı Avrupa Birliği-Meksika Dayanışması01 Şubat 2017 Çarşamba 20:25
  • Avusturya'da Müslümanlardan Burka Yasağı Planına Tepki01 Şubat 2017 Çarşamba 19:52
  • 15 Çeçen Rusya’ya Ölüme Gönderiliyor!01 Şubat 2017 Çarşamba 16:36
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim