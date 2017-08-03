ABD’nin İnsansız Hava Araçları İdlib Semalarında Uçuyor!
Daha önce insansız hava araçlarıyla birçok direnişçi lideri katleden ABD, söz konusu araçları Suriye’nin İdlib kentinde yeniden uçurmaya başladı.
Suriye’nin İdlib kentindeki kontrolün, Beşşar Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden gruplardan olan Tahriru’ş-Şam’a geçmesinin ardından, bir süredir İdlib semalarında görülmeyen ABD’ye ait insansız hava araçları, yeniden ortaya çıkmaya başladı.
Mepa News sitesinde yer alan habere göre, direnişçiler tarafından kaydedilen görüntülerde, ABD’ye ait insansız hava aracı, silahlı bir şekilde İdlib üzerinde uçarken görülüyor.
Birçok Direnişçi Lider Katledilmişti
ABD, daha önce, feshedilen Nusra Cephesi ve Şam’ın Fethi Cephesi ile varlığını hâlen devam ettiren Tahriru’ş-Şam gruplarının önemli liderlerini hava saldırılarıyla hedef almıştı.
Gerçekleştirdiği bu saldırılarla ABD, Muhsin Fadli, Senafi Nasr, Ebu Ömer Türkistani, Ebu Ferec Mısri, Ebu Ömer Serakib, Ebu Hayr Mısri, Ebu Hümam Şami, Ebu Firas Suri gibi önemli isimleri katletmişti.
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