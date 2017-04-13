ABD’nin İlk Kadın Müslüman Yargıcı Nehirde Ölü Bulundu!

Kayıp olduğu çarşamba günü polise bildirilen ABD’nin ilk kadın müslüman yargıcı Shelia Abdus-Salaam’ın cansız bedeninin New York’taki Hudson Nehri’nde bulunduğu bildirildi.

ABD’nin ilk kadın müslüman yargıcı Sheila Abdus-Salaam’ın cansız bedeni New York’taki Hudson Nehri’nde bulundu.

65 yaşındaki Abdus-Salaam’ın su üstünde yüzen cansız bedeninin polis tarafından nehirden çıkarıldığı açıklandı.

Bulunduğunda üzerinde kıyafetler olan ve ailesinin teşhis ettiği Abdus-Salaam’ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

New York Post gazetesi, bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Abdus-Salaam’ın kayıp olduğunun çarşamba günü polise bildirildiğini duyurdu.

“Öncü Bir Hukukçuydu”

New York Valisi Mario Cuomo, Abdus-Salaam’ın ölümünün ardından yayımladığı mesajda, “Yargıç Sheila Abdus-Salaam, New York’un daha âdil bir yer hâline gelmesi için çalışan öncü bir hukukçuydu.” dedi.

Washington doğumlu yargıç, 2013 yılında eyaletteki yüksek mahkemeye atanmıştı.

Abdus-Salaam, çeşitli hukuki görevlerin ardından 1991 yılında yargıç olarak seçilmişti.

New York’taki Columbia Üniversitesi’nden mezun olan Abdus-Salaam’ın New York eyaletinin Başsavcı Yardımcısı olarak da çalıştığı belirtildi.

Kaynak: BBC Türkçe