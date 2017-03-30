ABD’nin Halkbank Yöneticisini Tutuklaması Bir Korsanlık Eylemidir!

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30.03.2017 20:38
ABD’nin Halkbank Yöneticisini Tutuklaması Bir Korsanlık Eylemidir!
ABD bir yandan Irak’ta İran ile ittifakını sürdürürken, öte yandan İran’a yönelik ambargoyu deldiği gerekçesiyle Halkbank Genel Müdür Yardımcısını tutuklayarak resmen uluslararası hukuku katlediyor!

Rıdvan Kaya'nın Yorumu:

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanması olayı Amerikan hukuksuzluğunun, tekebbür ve ahlaksızlığının tipik bir tezahürü olarak karşımızda. Daha önce Rıza Sarraf hadisesinde yaşananın bir benzeri icra ediliyor. Üstelik bu kez çok daha ciddiye alınması gereken bir durum var. Çünkü tutuklanıp 50 yıl hapis ve milyonlarca dolar para cezasına çarptırılabileceği söylenen kişi Türkiye devletine ait bir bankanın yöneticisi.

Aslında burada yargılananın Mehmet Hakan Atilla’nın şahsında Türkiye devleti olduğu da görülmeli. ABD şimdilik şahıslar üzerinden gidiyor. Hiç kuşku duyulmasın ki, şartları olgun gördüğünde Türkiye devletini ve onun tepe yöneticilerini de sanık sandalyesine oturtmak için elinden geleni ardına koymayacak!

 

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