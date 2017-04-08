ABD’nin Füze Saldırısı 93,81 Milyon Dolara Mal Oldu
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Başkan Donald Trump’ın emriyle Suriye’nin Humus vilayetinde yer alan Beşşar Esed rejimine ait Şayrat Hava Üssü’ne 59 Tomahawk füzesi fırtlatmasının maliyeti belli oldu.
Pentagon’un yıllık bütçesine göre, Esed rejiminin İdlib’de gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya cevaben fırlatıldığı belirtilen Tomahawk füzelerinin her biri 1,59 milyon dolara mal oluyor.
Bu rakam, hava saldırısında kullanılan 59 Tomahawk füzesinin Pentagon’a en az 93,81 milyon dolara mal olduğunu ortaya koyuyor.
Tomahawk Üreticisi Rayteon’un Hisseleri Değerlendi
Pentagon’un kullanılan füzelerin yerine yenilerini satın alacağına ilişkin beklenti nedeniyle Tomahawk’ın üreticisi Raytheon’un hisse senetleri yüzde 1,5’e yakın bir yükselişle 153 dolara yükseldi.
ABD ordusu 5,56 metre uzunluğuyla saatte 880 kilometre hıza ulaşabilen ve bin 200 ila 2 bin 500 kilometre menzilli Tomahawk füzelerini, kara hedeflerini vurmak için genellikle askerî gemilerden veya denizaltılardan fırlatıyor.
Tomahawk füzeleri, 450 kilogramlık patlayıcı taşıma gücü ve gelişmiş yön sistemiyle belirlenen hedefleri isabetle vurabiliyor.
Kaynak: AA
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