ABD’nin Florida Eyaletinde 93. İdam

Euro News’ta yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Florida eyaletinde Mark James Asay’a verilen ölüm cezası infaz edildi.

1987 yılında, aynı gün, iki farklı olayda iki kişiyi öldürdüğü belirtilen Asay, mahkemede yargılandıktan sonra 1988’de ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Florida’da ölüm cezasının yeniden yürürlüğe konduğu 1979 yılından bu yana ilk kez beyaz bir erkek, siyah bir erkeği öldürmek suçundan idam edildi.

53 yaşındaki Asay’la birlikte eyalette idam edilen kişi sayısı 93’e yükseldi, bunlardan 2’si kadın, 91’i erkek.

Florida’da 386 kişi çarptırıldıkları ölüm cezasının infazını bekliyor.