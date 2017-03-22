'ABD'nin Elektronik Cihaz Yasağı Ekonomik Misilleme' İddiası

»Ana Sayfa»Dünya
22.03.2017 21:29
'ABD'nin Elektronik Cihaz Yasağı Ekonomik Misilleme' İddiası
Washington yönetiminin 8 ülkeden ABD’ye direkt uçuşlara uyguladığı elektronik cihaz yasağının, güvenlik gerekçesiyle değil, ekonomik nedenlerden kaynaklandığı iddia edildi.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye 8 farklı kentten belirli hava yollarıyla yapılacak direkt uçuşlara yönelik elektronik cihaz yasağının gerçek nedeninin güvenlik değil, ekonomik misilleme olduğunu öne sürdü.

Henry Farrell ve Abraham Newman imzalı haberde, Amerikan havayolu şirketlerinin Emirates, Etihad ve Katar havayollarını uzun zamandır aldıkları yüklü kamu desteği gerekçesiyle eleştirdikleri hatırlatıldı.

“Bu havayolları, aylardır Başkan Trump’ın misilleme yapabileceğinden sessizce endişeleniyordu. Bu, o misilleme olabilir.” ifadelerine yer verilen haberde, yasaktan etkilenen şirketlerin müşteri kaybedebileceği ileri sürüldü.

Özellikle uçakta çalışmayı seven birinci sınıf müşterilerin, 8 yabancı havayoluna getirilen yasak nedeniyle Amerikan havayolu şirketlerini tercih edebileceğini belirten Washington Post yazarları, ayrıca, elektronik cihaz yasağından etkilenen geçiş merkezi (hub) niteliğindeki havaalanlarının da ziyaretçi kaybına uğrayabileceğine işaret etti.

ABD yönetiminin, 8 ülkeden yapılan direkt uçuşlarda boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazları kabine almalarını yasaklayan kararı, Kahire, Amman, Kuveyt, Kazablanka, Doha, Riyad, Cidde, Abu Dabi, Dubai ve İstanbul’dan kalkan uçakları etkiliyor. Yasaktan etkilenen sefer sayısının günlük 50 civarında olduğu belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Vekil Sözcüsü Mark Toner, dün yaptığı açıklamada, yasak kararının, adı geçen kentlerdeki havaalanlarından güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızma riski nedeniyle alındığını söylemişti.

AA

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