“ABD’nin Büyükelçiliği Kudüs’e Taşıma Kararı Savaş İlanıdır!”

Trump’a tepki gösteren Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri “ABD’nin büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararı savaş ilanıdır!” dedi.

Siyonist işgal askerlerinin yoğun engellemeleri altında bugün (20 Ocak) binlerce Filistinli işgal altındaki Mescidi Aksa’da Cuma namazını ifa etti.

İşgal askerlerinin engellemelerine ve barikatlarına rağmen bugün sabah erken saatlerden itibaren Kudüs ve Batı Yaka’nın birçok noktasından on binler Cuma namazı için Mescidi Aksa’ya akın etti.

Cuma hutbesini irad eden Şeyh İkrime Sabri, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini reddettikleri gibi, Amerika’nın yeni başkanı Donald Trump’un büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararını da reddettiklerini söyledi.

Şeyh Sabri verdiği hutbede “bu karar sadece Filistinlilere değil, Kudüs halkını yalnız bırakmamaları gereken bütün Müslümanlara karşı açılmış bir savaş ilanıdır” dedi.

İşgal rejiminin evleri yıkma politikasına da değinen Şeyh Sabri, bu uygulamaların ırkçı, zalim ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Yahudi yerleşimcilerin günü birlik Mescidi Aksa’ya yaptıkları baskınlara ve bazı örgütlerin Yahudilerle Müslümanları Mescidi Aksa’da eşit görme çağrılarına da değinen Şeyh Sabri, Mescidi Aksa’nın konumuyla ilgili bu girişimlere yönelik Müslümanların çok uyanık olmaları ve yapılan saldırıları başarısız kılmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: FEM