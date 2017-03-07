ABD'nin 'Batı Şeria' Mesajı İşgalci İsrail'i ‘Üzdü’!

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07.03.2017 12:35
ABD'nin 'Batı Şeria' Mesajı İşgalci İsrail'i ‘Üzdü’!
İsrail Savunma Bakanı Liberman, "ABD'den bana gelen doğrudan bir mesajda 'İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi halinde Trump yönetimi ile acil bir kriz yaşanacağı' iletildi. Hükümet böyle bir niyetinin olmadığını açıkça ortaya koymalı" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ABD'den, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'yı ilhak etmesi halinde Trump yönetimi ile kriz yaşanacağı" yönünde doğrudan bir mesaj aldığını söyledi.

İsrail radyosunun haberine göre, İsrail Parlamentosu (Knesset) Dış ilişkiler ve Savunma Komisyonu toplantısının açılışında konuşan Liberman, bazı İsrailli milletvekillerinin Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Trump hükümetinin böyle bir niyetinin olmadığını açıkça ortaya koyması gerektiğini" belirtti.

İsrail 1967'den beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal altında tutuyor. Yaklaşık 400 bin Yahudi yerleşimcinin illegal olarak yaşadığı Batı Şeria ile 200 bin Yahudi yerleşimcinin illegal yaşadığı Doğu Kudüs'teki İsrail'in varlığı, uluslararası toplum tarafından işgal olarak tanımlanıyor. İsrail ayrıca yaklaşık iki milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan beri abluka altında tutarak, insani kriz yaşanmasına neden oluyor.

 

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