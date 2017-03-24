ABD’nin Avrupa Komutanı Mültecileri Suçladı
ABD'nin Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Londra saldırısının, Avrupa'daki dinamik atmosferin üzerinde durulması gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.
Orgeneral Scaparrotti Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı ve operasyonları hakkında senatörlerin sorularını yanıtladı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento binası önünde gerçekleştirilen ve 4 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı saldırıya yönelik bir soru üzerine Scaparroti, "Avrupa bugün hem Suriye ve diğer yerlerden gelen teröristlerle hem de DEAŞ'tan ilham alan veya DEAŞ tarafından azmettirilen iç tehditlerle karşı karşıya." dedi.
Londra'daki saldırının Avrupa'da geçen yıl gerçekleştirilen saldırıların bir benzeri olduğunu belirten ABD'li komutan, ABD'nin, terör tehdidine karşı NATO'daki müttefiklerinin yanında durması gerektiğini vurguladı. Scaparrotti, "Avrupa'daki terör tehdidi Suriye, Irak ve Afganistan gibi doğrudan fiziksel olarak savaştığımız yerler hariç muhtemelen dünyanın geri kalanından daha yüksektir" ifadesini kullandı.
AA
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