ABD'nin Ateşli Silahlar Çıkmazı

ABD'de ülke genelinde silah şiddetinin önlenmesi amacıyla veri odaklı çözümler üreten "Everytown" kuruluşuna göre ülkede ortalama 93 kişi sillahlı şiddet sonucunda hayatını kaybederken, yapılan tüm araştırmalar, kitlesel saldırıların son yıllarda arttığını ve bu saldırılarda ateşli silahların kullanıldığını ortaya koyuyor.

Haziran 2016'da Florida'nın Orlando kentinde 49 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ülke tarihindeki en kanlı saldırılardan biri olurken, Las Vegas'taki en son saldırıda 59 kişinin yaşamını yitirmesiyle, bu trajedi, ülkenin ateşli silahla gerçekleştirilen en kanlı kitlesel saldırısı olarak tarihe geçti.

Güçlü silah lobisi ve Kongre'nin rolü

Ulusal Tüfek Birliği'nin (NRA) arkasında olduğu ateşli silah lobisinin güçlü olması ve Kongre'deki çoğunluğun bu görüşü desteklemesi, bu konuda ciddi bir adımın atılamamasına neden oluyor.

Sorumlu Siyaset Merkezi'ne göre Cumhuriyetçiler son dönemde NRA'den 54 milyon dolar destek alırken, Demokratların aldığı para sadece 265 dolar olarak gerçekleşti.

Johns Hopkins Üniversitesi Silah Politikası ve Araştırma Merkezi Direktörü Daniel Webster yaptığı açıklamada, silah lobisinin, silahlarla ilgili herhangi bir yeni düzenlemenin yapılmasının "Anayasa'nın 2. Maddesini ihlal edeceği" fikrini destekleyerek, yasanın çıkmamasında etkili olduğunu dile getirdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, 2012'de 20'si ilkokul öğrencisi toplam 28 kişinin hayatını kaybettiği Sany Hook saldırısında ve 2015'te Kaliforniya'nın San Bernardino kentinde 14 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, ülkede silah satışının ve silah edinmeye yönelik kısıtlamaların artırılması çağrısında bulunmasına rağmen, bu konuda ulusal düzeyde ciddi bir adım atılamadı.

Halkın çoğunluğu kısıtlama ve yasaktan yana

ABD'de silah edinme hakkının Anayasal bir hak olmasına ve iktidardaki Cumhuriyetçi partililerin çoğunluğunun silah edinme hakkının ateşli şekilde savunmasına rağmen halkın önemli bir kısmı silahların kontrolünden yana.

Pew Araştırma şirketinin en son verilerine göre Amerikalıların yüzde 47'si silah edinme hakkını desteklemeye devam ederken, yüzde 51'i silahların kontrolünden yana.

Pew'in araştırmasında ayrıca, saldırı silahının yasaklanmasından yana olan Amerikalıların oranının yüzde 68 düzeyinde olduğu belirtildi.

AA