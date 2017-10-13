ABD’nin Ardından İşgalci İsrail de UNESCO’dan Çekiliyor!

İşgalci Başbakan Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açılamada, işgalci İsrail yönetimine bağlı Dışişleri Bakanlığı’na, “ABD’nin kararına paralel olarak UNESCO’dan çekilmek için hazırlık yapılması” talimatı verdiğini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, ABD’nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) çekilme kararının “cesur ve etik” olduğunu ileri süren Netanyahu, bunun gerekçesinin ise kurumun “tarihi korumak yerine tahrip eden absürt bir tiyatroya dönüşmesi” olduğunu savundu.

ABD UNESCO’dan Niçin Ayrıldı?

ABD Dışişleri Bakanlığı, UNESCO’dan, kurumdaki “İsrail karşıtı tutum” ve “yapısal reform ihtiyacını” gerekçe göstererek ayrıldığını açıklamıştı.

Bakanlık, açıklamasında, “12 Ekim 2017’de Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin UNESCO’dan geri çekilme ve kurumda daimi gözlemci statüsünde olma kararını, UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova’ya iletmiştir. Bu, kolaylıkla alınan bir karar değildir. UNESCO’daki İsrail karşıtı tutumun devam etmesi ve kurumdaki yapısal reform ihtiyacı gibi ABD’nin taşıdığı endişelerin bir yansımasıdır.” ifadelerine yer verilmişti.