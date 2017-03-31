“ABD’nin Adil Öksüz Açıklamasını Tatminkâr Bulmadık”

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, “Adil Öksüz’ün ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nca telefonla aranması ile ilgili yapılan açıklamayı biz çok tatminkâr bulmadık.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde medya mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

AA’da yer alan habere göre, Adil Öksüz’ün ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nca telefonla aranması konusu ile ilgili olarak Kalın, “Bu kişinin aranan bir isim olduğu bilindiği hâlde, ismi geçtiği hâlde, çünkü yaklaşık bir hafta sonra, altı gün sonra aranıyor bu kişi, bütün bunlar olup biterken, böyle bir telefonla aramanın olmasını nasıl izah ediyorlar? Yani yapılan açıklamayı biz çok tatminkâr bulmadık. Bunun herhâlde detaylarını biraz daha ortaya koymaları gerekir diye düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Büyükelçiliği Ne Demişti?

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, vizesini iptal ettiklerini bildirmek için Adil Öksüz’ü aradıklarını duyurmuştu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Amerikan-Türk emniyet güçleri arasındaki yakın işbirliğinin doğrudan sonucu olarak, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Adil Öksüz adına kayıtlı bir numaraya 21 Temmuz 2016 tarihinde bir çağrı gerçekleştirilmiştir. O gün (21 Temmuz) Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD’nin Türkiye Temsilciliği’ni arayarak, Adil Öksüz’ün Türkiye’den kaçmasını engelleme konusunda yardım talebinde bulunmuştur. Bunun ardından Öksüz’ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz’ü arayarak kendisini bu iptal konusunda bilgilendirmeye çalıştık. ABD Başkonsolosluğu’nun, şüphe uyandırmaktan çok uzak olan bu çağrısı, darbe girişiminin ardından ABD ve Türk emniyet güçlerinin yakın işbirliğini sergilemektedir.”