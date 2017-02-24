ABD'nin AB Elçisi Olması Beklenen Malloch: AB Türkiye'yi Üye Olarak Almayacak
Oxford Üniversitesi öğretim üyesi olan ve ABD'nin başkan seçimlerinde Donald Trump'ın kampanyasında çalışan Ted Malloch, görev yaptığı üniversitedeki Türk öğrencisinin davetiyle Antalya'ya tatile geldi. 2015 yılında Antalya'da gerçekleştirilen G-20 zirvesinin yapıldığı Ragnum Otel'de kalan Malloch, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birebir görüştüğü Başkanlar Köşesi'nde DHA'nın sorularını yanıtladı. Türkiye'de çok defa bulunduğunu ancak Antalya'ya ilk kez geldiğini belirten Malloch, "Golf oynamak için buradayım. Bu otel gördüğüm en iyi otel. 2015 yılında G-20'nin merkeziydi. Burada bence bir iş zirvesi de yapılabilir. Buraya en yüksek CEO'lar gelsin. G-20 iş dünyası ayağı olan B-20 zirvesi burada yapılmalı" dedi.
'AB TÜRKİYE'Yİ ALMAYACAK'
ABD hükümetinde henüz resmi bir görevi olmadığını belirten Malloch, Trump Tower'da AB Büyükelçiliği konusunda görüşmeleri olduğunu söyledi. ABD'nin AB'yi çok önemli bir birlik olarak gördüğünü belirten Malloch, şöyle konuştu: "Esas soru yakın zamanda Avrupa'da ne kadar bir politik birlik olacak? Bu sorunun cevabı Avrupa'daki seçimlerde belli olacak. Ama Türkiye için bir nevi karar verdi aslında, üye olarak alınmayacak. Açıkça belirtmek gerekirse bunu 20 yıldır biliyorduk. Bu Avrupa ile Türkiye'nin güçlü bir ticari ilişkileri olmayacağı anlamına gelmiyor. Benim önerim Türkiye, uluslararası platformlara kuzeye, güneye, doğuya, batıya stratejik yaklaşmaları. Ülkelerle ticari anlaşmalar imzalasınlar. Özellikle ticari anlaşmaların imzalanması gereken ülkelerden biri İngiltere, onlar AB'den çıkma kararı aldı. Onlarla ticari anlaşma yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Her zaman bir Avrupa kıtası olacaktır, Avrupa ülkeleri güçlü. Onlar politik olarak bir araya gelemeyebilirler. Tüm Avrupa ülkeleri AB'ye üye değil, örneğin Türkiye."
SURİYE'DEKİ SAVAŞ
Suriye'de devam eden savaş konusundaki soruları ise şöyle yanıtladı: "Ben ordu analisti değilim. Ama insan olarak Suriyelilere çok üzülüyorum. Kalbim onlarla, birçok insan göçmen oldu. Yakınlarını kaybedenlere çok üzülüyorum. Türkiye'nin Suriyeli göçmenler konusundaki yaklaşımına mutlu olmalıyız, şükran duymalıyız. Sınırdaki ülkede savaş var ama Türkiye göçmenlere yardım ediyor. Hiçbir ülke illegal olarak insanların sınırlarını girip yaşamasını istemez. ABD, göçmenlerin ülkesi. Ama onlar 200 yıl önce legal bir şekilde geldiler. Ülkeye gelecek göçmenlerin legal bir şekilde giriş yapması lazım."
Rakka'yı geri almak için operasyon yapılacağının göründüğünü kaydeden Ted Malloch, "Donald Trump'ın dediği gibi DAEŞ'in kafasının kesileceği bir operasyon yapılacak. ABD'nin operasyona katılacağı konusunda bir fikrim yok ama söylenenler bunu gösteriyor" dedi.
'ABD GÜLEN'İ İADE ETMELİ'
Trump yönetiminin Obama yönetiminden hemen her konuda farklı görüşlere sahip olduğunu aktaran Malloch, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Trump arasında yapılacak görüşmelerde önemli maddelerin başında Fettullah Gülen'in iadesi konusu olacağını belirtti. Malloch, bir Amerikalı olarak ABD'nin bu terörist başını Türkiye'ye iade etmesi gerektiğini söyledi.
TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ
Ted Malloch, Türk ekonomisinin 2008'deki finansal krizden etkilendiğini belirterek, ekonominin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da etkilendiğini savundu. Türkiye'nin çok uzun zamandır dünyadaki en fazla büyüyen ülke olduğunu dile getiren Malloch, "Türk ekonomisinin güçlü bir dinamiği ve potansiyeli var. Yapılması gereken kredi pazarlarına ve kapital pazarlarına geri dönmeli ve eski yüksek yüzdeli büyüme zamanlarına geri döndürmemiz gerekiyor. Analizlerden biri Türkiye'de şu an daha fazla politik stabilizasyon olması gerekiyor. Sinyaller gösteriyor ki nisandan sonra bu stabilize sorun çözülecek. Dış yatırımcılar açısından şu an Türkiye'de çok heyecan verici bir dönem, bir sürü şans var. Gelip yatırım yapmalılar. Turistlerin gelmesi gereken çok güzel yerleri var" diye konuştu.
Kaynak: Star
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