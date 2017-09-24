ABD'li Rohingyalardan Arakan İçin Gösteri

Kentin sembollerinden Michigan Caddesi üzerindeki Amerikalar Plazası önünde gerçekleşen gösteriye, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, Amerika Zekat Vakfı Başkanı Halil Demir, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jan Schakowsky ve Rohingya Kültür Merkezi Yöneticisi Nasir Bin Zakaria'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Büyük bölümünü ABD’de yaşayan Rohingyaların oluşturduğu kalabalığın namaz kılmasının ardından başlayan gösteride, Myanmar yönetiminin Arakan'da Müslümanlara yönelik katliamları slogan, pankart ve konuşmalarla protesto edildi.

Gösteri sırasında kalabalığa hitap eden konuşmacılar, uluslararası kamuoyunu Myanmar'da yaşanan katliama "dur" demeye çağırdı.

Gösteride konuşan Başkonsolos Acar, "Buraya uluslararası kamuoyuna Rohingya Müslümanlarının çekmiş olduğu acıların ne zaman sona ereceğini sormak için geldim ama maalesef bu soruya henüz bir cevap bulunabilmiş değil" dedi.

Myanmar'da yaşanan "trajediye" ilk tepkiyi Türk halkı ve hükumetinin verdiğini anımsatan Acar, Türkiye'nin bölgeye çok sayıda üst düzey delegasyonlar ve insani yardımlar gönderdiğini, göndermeye de devam edeceğini vurguladı. Türkiye’nin, Bangladeş’in kapılarını Rohingyalara açması için her türlü girişimde bulunduğunun altını çizen Acar, "Türkiye sizi (Rohingyaları) çocuklarınızı güvenle büyütebileceğiniz bir eviniz olana kadar yalnız bırakmayacaktır." diye konuştu.

Amerika Zekat Vakfı Başkanı Demir de bölgeye yardım ulaştırabilmek için vakıf olarak yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Rohingya Kültür Merkezi Yöneticisi Zakaria ise uluslararası toplumdan Arakan’da yaşanan katliama son verilmesi için mücadele etmeye çağırdı.

"Rohingyalara özgürlük", "Rohingya katliamına son" ve "Rohingyalar için adalet istiyoruz" şeklinde sloganlar atılan gösteride, "Rohingyalara adalet" ve "Arakan'daki çocuk cinayetlerine son" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Yoldan geçenlere bildiriler dağıtan kalabalığa, birçok Amerikalı ve turist de destek verdi.