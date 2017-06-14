ABD'li Kongre Üyesine Silahlı Saldırı

ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti Grup Denetçisi Steve Scalise'nin başkent Washington'da Kongre tesislerindeki beyzbol antrenmanı düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı bildirildi.

Virginia eyaletinin Alexandria kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ABD Kongre üyesi ve diğer 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Alexandria Polis Şefi Michael Brown, 07.09'da ilk çağrıyı aldıklarını ve 3 dakika içinde olay yerine intikal ettiklerini söyledi. Saldırıda 5 kişinin vurulduğunu belirten Brown, saldırgan ve yaralananlarla ilgili detaylı bilgi vermekten kaçındı.

Amerikan medyasında saldırganın gözaltında olduğu bildirilirken, Brown bu bilgiyle ilgili henüz bir değerlendirme yapmayacağını bildirdi.

Daha sonra saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapan Scalise'in ofisi ise "Kalçasından vurulan Kongre üyesinin ameliyata alındığını ve sağlık durumunun stabil olduğunu" bildirdi.

"Saldırgan beyaz bir erkek"

Olaya tanıklık eden Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Mo Brooks, Amerikan CNN kanalına yaptığı açıklamada, saldırıda Scalise'nin yanı sıra aralarında iki polisin de olduğu birkaç kişinin daha yaralandığını, saldırganın orta yaşlarda beyaz bir erkek olduğu dile getirdi.

"Saldırgandan 50-60 civarında silah sesi duyduk"

Olay yerinde olan bir diğer Kongre üyesi Cumhuriyetçi Rand Paul ise Amerikan CNN kanalına yaptığı açıklamada, "Saldırgandan 50-60 civarında silah sesi duyduk. Ardından Kongre polisi cevap verdi. Eğer Kongre polisi olmasaydı katliam olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Polis, silahlı saldırının yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

AA