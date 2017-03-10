ABD'li Komutandan Afganistan ve Yemen Açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Afganistan ve Yemen'deki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Afganistan’daki “çıkmazı” kırmak için aralarında asker sayısının da artırmak dahil yeni bir strateji üzerine çalıştıklarını açıkladı.

Orgeneral Votel, ABD’nin Afrika Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas Waldhauser ile birlikte Silahlı Hizmetle Komitesinde Orta Doğu ve Afrika operasyonları hakkında senatörlerin sorularını yanıtladı.

Kendisine, “15 yıl sonra Afganistan’da bir çıkmazda olduğumuz konusunda hemfikir miyiz” şeklinde bir soruya “Evet” cevabı veren Votel, “Şimdi bir strateji geliştiriyoruz ve gerek bakanla (Savunma Bakanı Jim Mattis) gerekse bakanlıkla (Savunma Bakanlığı) görüşüyoruz.” dedi.

Votel yeni stratejilerine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Tavsiye ve yardım misyonumuzu daha etkili hale getirmek için ek kuvvet göndermeyi de içerecek.”

Afganistan’da 8 bin 400 ABD askeri ve 5 bin NATO askeri bulunuyor. Ayrıca ABD’nin lojistik ve bakım konusunda yardım eden 10 bin civarında sözleşmeli personeli bulunuyor.

"Yemen operasyonunda çok şey kaybettik"

ABD askerlerinin 28 Ocak’ta Yemen’de, El Kaide’ye karşı yaptığı saldırıya ilişkin sorulara da yanıt veren Votel o saldırının tüm sorumluluklarını kabul ettiğini ancak o saldırıda çok şey kaybettiklerini ifade etti.

Votel şöyle devam etti:

“O operasyonda çok şey kaybettik. Değerli bir askerimizi kaybettik. Yaralılarımız vardı. Sivil kayıplarına neden olduk ve pahalı bir hava aracını kaybettik. Orada bize yardımcı olarak değerli bilgiler topladık. Niyetimiz burada kendi ülkemize bir tehditle ilgili bir bilgi almaktı. Odaklandığımız nokta buydu.”

ABD komandolarının katıldığı operasyonlarda bir Amerikan askeri ile birlikte 30 civarında sivil vatandaş hayatını kaybetmişti. ABD komandolarının kullandığı Osprey tipi bir helikopter de saldırıda isabet aldıktan sonra ABD askerleri tarafından imha edilmişti.

AA