ABD'li Komutana: Erdoğan'ın Ciddiyetini Anlamadınız!

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09.03.2017 22:48
ABD'li Komutana: Erdoğan'ın Ciddiyetini Anlamadınız!
ABD'deki Cumhuriyetçi Senatör John McCain, PYD'ye açık desten veren CENTCOM Komutanı Joseph Votel'i çok ağır dille eleştirdi. McCain, General Votel'e "Erdoğan'ın PYD konusunda ne kadar ciddi olduğunu anlamadığınızı düşünüyorum" dedi.

ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü John McCain, Türkiye'deki darbecilere destek veren ve PYD'ye yönelik ziyaretleri eleştiri konusu olan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Joseph Votel'i sert dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PYD konusunda çok ciddi olduğunu belirten Cumhuriyetçi Senatörü McCain, ABD'li komutana "Bu durumun ciddiyetini anlamadığınızı düşünüyorum" dedi.

CENTCOM Komutanı Joseph Votel de Türkiye'yi ABD Kongresine şikayet etti. Votel, 2 bin kilometre alanı terörden temizleyen Türkiye ile ilgili "Türkiye'nin bazı faaliyetleri ve retoriği operasyonları etkiliyor ve özellikle Irak'ta tansiyonun yükselmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Joseph Votel, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra "Türkiye'de müttefiklerimiz tutuklanıyor" demişti. ABD'li üst düzey general, "Birçok Türk liderle ve özellikle askeri liderlerle ilişkilerimiz var. Gelecekteki ilişkilerimiz adına endişeleniyorum" yorumunu yapmıştı.

Yeni Şafak

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