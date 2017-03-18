ABD’li Katiller Saraçhane’de Protesto Edildi!

Halep’te ABD tarafından gerçekleştirilen ve en az 71 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırı İstanbul’da, Saraçhane Parkı’nda protesto edildi.

Haksöz Haber

Özgür-Der’in çağrısıyla İstanbul’da, Saraçhane Parkı’nda toplanan kalabalık, Suriye’nin Halep kentinde ABD tarafından bir camiye yönelik gerçekleştirilen ve en az 71 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı protesto etti.

“Secdede Kardeşlerimizi Katleden ABD’ye Lanet, 7. Yılında Suriye Cihadımıza Bin Selâm Olsun! İncirlik Kapatılsın! Katiller Defolsun!”, “Esed Rejiminin Suç Ortağı Emperyalist ABD Suriye’den Defol!”, “Suriye’de Mücahitler ABD-Esed İttifakının Hedefinde! İncirlik Bu Katliam Ortaklığının Neresinde?” pankartlarının ve “İncirlik Kapatılsın, Katiller Defolsun!”, “Suriye’de Cami Bombalayıp Kardeşlerimizi Katleden Emperyalist ABD’yi Lanetliyoruz!”, “Kardeşlerimizi Katleden ABD’den, Rusya’dan Daha Büyük Terörist Kim Olabilir?”, “Hastaneler, Mescitler, Fırınlar Hedef Alınıyor!”, “Esed’i, İran’ı, ABD’si, Rusya’sı Tüm Zalimler Suriye’de Aynı Cephede!”, “Suriye’de Cami Bombalayan Katil ABD Döktüğü Masumların Kanında Boğulacak!”, “Katil ABD/Rusya/İran Suriye’den Defolun!”, “7. Yılında Suriye Direnişimize Bin Selâm!” dövizlerinin taşındığı eylemde “Katil ABD, Suriye’den Defol!”, “Katil ABD, Orta Doğu’dan Defol!”, “İslâmî Hareket Engellenemez!”, “Suriye Halkı Yalnız Değildir!”, “Katil Rusya, Suriye’den Defol!”, “Emperyalizm Yenilecek, İslâmî Hareket Kazanacak!”, “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi!”, “Müslüman Zulme Sessiz Kalamaz!”, “İşbirlikçi Hainler Hesap Verecek!”, “İncirlik Kapansın, Katiller Defolsun!”, “Katil ABD, Katil İran!” sloganları atıldı.

Eylemde, Suriye’de 7. yılına giren savaşta Suriye halkının sâdece Beşşar Esed’in varil bombalarına değil, Rusya’nın ve ABD’nin uçaklarına, İran’ın militanlarına karşı da mücadele verdiği vurgulandı.

Mehmet Ali Kaçmaz’ın sunuculuk yaptığı eylemde, Haksöz dergisi yazarı Hamza Türkmen, gazeteci-yazar Adem Özköse ve Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya da konuşma yaptı.

ABD’nin Suriye’de İşi Ne?

ABD’nin, Halep’te gerçekleştirilen söz konusu saldırı hakkında yaptığı açıklamaların yalan olduğuna işâret eden Hamza Türkmen, “Uydular vasıtasıyla tüm bölgeyi, yerde yürüyen bir karıncayı bile takip ettiklerini söylüyorlar. Saldırının yapıldığı camide müslümanlar namaz kılmak, sohbet yapmak içib toplanmışlar. Bunu görmemek mümkün değil. Bu açıkça müslümanları sindirmek için yapılan bir katliamdır.” dedi.

ABD’nin bölgede iki sebepten dolayı bulunduğunu söyleyen Türkmen, “Birincisi, bölgedeki müslümanların uyanıp birbirlerine ellerini uzatmasını engelleyerek bölgedeki petrol ve enerji kaynaklarına sahip olmak. İkincisi de siyonist İsrail’in güvenliğini sağlamak. Birinci amacını gerçekleştirmek için başından beri bölgeyi istikrarsızlaştırmak, parçalamak, ufak tefek devletçiklere ayırmak için çalışıyor. İkinci amacını gerçekleştirmek için de bölgedeki İslâmî uyanışı engellemeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Asıl “Terörist” Kim?

ABD’ye karşı mücadele veren herkesin “terörist” olarak yaftalandığına dikkat çeken Adem Özköse, dünyada hiçbir grubun, örgütün ABD kadar sivil ve masum insanları katletmediğini vurguladı, “Eğer ‘terörist’ görmek istiyorsanız, birilerine ‘terörist’ demek istiyorsanız en büyük ‘terörist’ ABD’dir.” dedi.

ABD’nin eski başkanı Barack Obama ve ABD’nin yeni başkanı Donald Trump arasında yapılan kıyaslamalara da değinen Özköse, “Halep’te yaşanan son katliamda hepimiz bir kez daha gördük ki Trump’ın da diğer ABD’li yöneticilerden bir farkı yoktur. Amerika kan ve gözyaşı üzerine kurulmuş bir terör devletidir.” diyerek Trump’ın Obama’dan “daha düzgün” olduğuna yönelik söylenen sözleri reddetti.

Son olarak, Hollanda’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yapılan muamele ve bu muameleden sonra gerçekleştirilen protestoları da hatırlatan Özköse, “Keşke bizler, bu toplumda yaşayanlar olarak, bu olaya gösterdiğimiz tepkinin yüzde birini, ellide birini hemen yanıbaşımızdaki Halep’te, camide katledilen müslümanlar için gösterebilseydik.” ifadelerini kullanarak özeleştiride bulunduğunu belirtti.

“İncirlik Üssü Kapatılsın”

Halep’te gerçekleştirilen son saldırının Suriye’de altı yıldır yaşananların sâdece bir özeti olduğunu kaydeden Rıdvan Kaya, “Tam altı yıldır hürriyet, adalet ve yeryüzünde sâdece Allah’a kul olmak istedikleri için Suriyeli kardeşlerimizin başlarına gelenler bütün zulümlerin bir özetidir Halep’teki son katliam.” dedi.

Türkiye’de Çanakkale ile alâkalı yapılan kutlamalara işâret eden Kaya, “Yüz sene önce nasıl emperyalistler toplanıp İslâm beldelerine saldırdılarsa bugün de yaşanan şeyler aynıdır. Afganistan’dan Irak’a, Mısır’dan Filistin’e ve Suriye’ye kadar emperyalistlerin saldırıları, müslümanları ‘terörist’ olarak yaftalamaları, düşmanlaştırmaları şaşırtıcı değildir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin devletiyle ve halkıyla altı yıldır Suriye’de devam eden cihadı desteklediği için emeği geçen herkese teşekkür eden Kaya, şu hatırlatmalarda bulundu:

“Türkiye devletine ve iktidara sesleniyoruz: Bu vahşi katliam karşısında sâdece Diyanet İşleri Başkanı’nın yaptığı açıklamayla yetinmeyin. Kınayın en azından bu zulmü, lanetleyin. Bu zulmü eğer kınamayacaksanız, lanetlemeyecekseniz neyi lanetleyeceksiniz?”

Son olarak, ABD’nin Suriye’de sivil ve silahlı direnişçilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda Türkiye’nin hava sahasının kullanılmasının büyük bir vebal olduğunu da dile getiren Kaya, Adana’daki İncirlik Üssü’nün ABD’li katillere kapatılmasını talep etti.