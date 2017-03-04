ABD’li Büyükelçi: "Siz El Bab'ı Aldınız, Biz de Münbiç'i Aldık"

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey, “Siz El Bab'ı aldınız, biz de Münbiç'i aldık, Münbiç'te hak iddia edemezsiniz' dedi.

Habertürk'e konuşan Jeffrey'in "Siz nasıl El Bab'ı aldıysanız, biz de Münbiç'i aldık" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Jeffrey, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun “YPG Münbiç’ten çekilmezse vururuz” sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Siz nasıl El Bab’ı aldıysanız biz de Münbiç’i aldık. Siz El Bab’da karar verici merci olmak istiyorsunuz, biz de Münbiç konusundaki kararları vermek istiyoruz. Evet, YPG ve Arap güçler karadan ilerledi ama havadan biz vurduk. ABD askerlerinin YPG’yi korumak için orada olduğunu düşünmeyin, ABD bütün dinamiği yönlendirmek için orada."

"TÜRKİYE MÜNBİÇ ÜZERİNDE HAK İDDİA EDEMEZ"

ABD tarafından Türkiye'ye verilen "YPG Münbiç'ten çekilecek" sözünün tutulmadığı konusunda ise James Jeffrey şu ifadeleri kullandı:

"Bakın, Türkiye Münbiç üzerinde hak iddia edemez. Orada yaşayan halk iddia edebilir. ABD’nin, Türkiye’nin, YPG’nin çıkarları var, evet. Ama bu başka bir mevzu.

Şunu söyleyebilirim, Münbiç üzerinde çıkarı olan ülkeler birbirlerine dürüst davranmıyor.

"Bu durumda Türkiye’nin verdiği mesaj, “Eğer siz sözünüzü tutmazsanız, bu işi biz hallederiz” diyebilir miyiz?" sorusu karşısında ise Jeffrey;

"Evet, ama işler öyle yürümüyor. Türkiye önce Münbiç’in kendisi için neden bu kadar önemli olduğunu herkese anlatmalı. Mesela, ‘Afrin ve Rojava’nın birleşmesini istemiyoruz’ tezi konusunda çok ikna ediciydiniz. ABD durumu anladı, bunun olmaması için her türlü adımı attı. Münbiç’e kadar...

Münbiç Rakka’ya giden yolların kesilmesi için düzenlenen operasyonun bir parçası. Oradaki ABD askerleri tamamen DEAŞ’ı yenmeye odaklanmış durumda." şeklinde yanıtladı.