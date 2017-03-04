ABD’li Büyükelçi: "Siz El Bab'ı Aldınız, Biz de Münbiç'i Aldık"

»Ana Sayfa»Gündem
04.03.2017 09:34
ABD’li Büyükelçi: "Siz El Bab'ı Aldınız, Biz de Münbiç'i Aldık"
ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey, “Siz El Bab'ı aldınız, biz de Münbiç'i aldık, Münbiç'te hak iddia edemezsiniz' dedi.

Habertürk'e konuşan Jeffrey'in "Siz nasıl El Bab'ı aldıysanız, biz de Münbiç'i aldık" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Jeffrey, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun “YPG Münbiç’ten çekilmezse vururuz” sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Siz nasıl El Bab’ı aldıysanız biz de Münbiç’i aldık. Siz El Bab’da karar verici merci olmak istiyorsunuz, biz de Münbiç konusundaki kararları vermek istiyoruz. Evet, YPG ve Arap güçler karadan ilerledi ama havadan biz vurduk. ABD askerlerinin YPG’yi korumak için orada olduğunu düşünmeyin, ABD bütün dinamiği yönlendirmek için orada."

"TÜRKİYE MÜNBİÇ ÜZERİNDE HAK İDDİA EDEMEZ"

ABD tarafından Türkiye'ye verilen "YPG Münbiç'ten çekilecek" sözünün tutulmadığı konusunda ise James Jeffrey şu ifadeleri kullandı:

"Bakın, Türkiye Münbiç üzerinde hak iddia edemez. Orada yaşayan halk iddia edebilir. ABD’nin, Türkiye’nin, YPG’nin çıkarları var, evet. Ama bu başka bir mevzu.

Şunu söyleyebilirim, Münbiç üzerinde çıkarı olan ülkeler birbirlerine dürüst davranmıyor.

"Bu durumda Türkiye’nin verdiği mesaj, “Eğer siz sözünüzü tutmazsanız, bu işi biz hallederiz” diyebilir miyiz?" sorusu karşısında ise Jeffrey;

"Evet, ama işler öyle yürümüyor. Türkiye önce Münbiç’in kendisi için neden bu kadar önemli olduğunu herkese anlatmalı. Mesela, ‘Afrin ve Rojava’nın birleşmesini istemiyoruz’ tezi konusunda çok ikna ediciydiniz. ABD durumu anladı, bunun olmaması için her türlü adımı attı. Münbiç’e kadar...

Münbiç Rakka’ya giden yolların kesilmesi için düzenlenen operasyonun bir parçası. Oradaki ABD askerleri tamamen DEAŞ’ı yenmeye odaklanmış durumda." şeklinde yanıtladı.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mevlüt Çavuşoğlu: YPG Münbiç'ten Çekilmezse Vuracağız02 Mart 2017 Perşembe 17:11
  • HDP Gaziantep İl Başkanı Gözaltına Alındı02 Mart 2017 Perşembe 16:05
  • Adıyaman'da 5.5'lik Deprem02 Mart 2017 Perşembe 15:45
  • Ağrı Belediyesi Başkanı Sırrı Sakık Görevinden Alındı02 Mart 2017 Perşembe 03:05
  • Çanakkale'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem01 Mart 2017 Çarşamba 08:39
  • TSK'dan 'Karargâh Rahatsız' Haberi Açıklaması28 Şubat 2017 Salı 14:46
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atılan Başlık Terbiyesizlik28 Şubat 2017 Salı 11:53
  • Anayasa Mahkemesinden CHP'nin Başvurusuna Ret28 Şubat 2017 Salı 09:57
  • Hürriyet'in Yayın Yönetmeni Sedat Ergin Görevden Alındı28 Şubat 2017 Salı 08:27
  • HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayhan Serbest Bırakıldı28 Şubat 2017 Salı 08:14
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Havvanur ve Mustafa Pektaş Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim