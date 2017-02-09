ABD'li Başörtülü Olimpiyat Oyuncusu Havalimanında Alıkonuldu

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09.02.2017 21:04
ABD'li Başörtülü Olimpiyat Oyuncusu Havalimanında Alıkonuldu
ABD olimpiyat takımındaki ilk başörtülü sporcu Muhammed'in birkaç hafta önce ülkeye girerken havalimanında alıkonulup bir süre bekletildiği ortaya çıktı.

2016 Rio Olimpiyatlarında eskrim dalında ABD olimpiyat takımı adına yarışan ilk başörtülü sporcu İbtihaj Muhammed, birkaç hafta önce ülkeye girerken havalimanında alıkonulup "sebepsiz yere birkaç saat bekletildiğini" söyledi.

ABD olimpiyat takımındaki başörtülü ilk sporcu olarak tarihe geçen Muhammed, California eyaletindeki bir konferansta yaptığı konuşmada, birkaç hafta önce ABD'ye girerken havalimanında yaşadıklarını anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye vize yasağı getiren kararnamesinin etkilerinin konuşulduğu konferansta Muhammed, "Birkaç hafta önce gümrükte birkaç saat alıkonuldum. Sebebini bilmiyorum ama Müslümanım ve Arapça bir ismim var. ABD Olimpiyat takımını temsil etsem de bu durum nasıl göründüğünüzü ve insanların sizi nasıl algıladığını değiştirmiyor." diye konuştu. 

ABD Başkanı Trump ile konuşma imkanı olsa kendisine ne söylemek istediği sorulan Muhammed, Müslüman toplumun sorunlarına duyarsız olunmaması gerektiğini dile getirdi. Muhammed, "Dayanışma içinde olursak daha güçlü oluruz." ifadesini kullandı.

AA

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