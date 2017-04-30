ABD’li Askerler PKK/PYD Cenazesine de Katıldı!

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları, 25 Nisan 2017 günü saat 02.00’de Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan Karaçok Dağı bölgesinde bulunan PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’ye ait hedefleri bombalamıştı.

Düzenlenen harekâtta Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamayada 49 militanın öldürüldüğü, bunlardan 4’ünün de üst düzey yönetici olduğu kaydedilmişti.

Haber 7’de yer alan habere göre, hava harekâtında ölen PKK’lı militanlar için Suriye’de düzenlenen cenaze törenine ABD askerleri de katıldı.

Cenaze töreni sırasında çekilen görüntülerde PYD/YPG’ye ait flamalar ve PKK lideri Abdulah Öcalan’ın fotoğrafları ile ABD bayraklarının yan yana dalgalandığı görülüyor.