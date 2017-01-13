AB'den Türkiye'deki Suriyeliler İçin 200 Milyon Avroluk Mali Destek
Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği mali desteğin sağlanmasına yönelik 5’inci idari komite toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi.
Toplantı bitiminde AB Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı çocukların eğitim imkanına katkı sağlanmasına yönelik okul inşası, ekipman alımı ve insani yardım gibi alanlarda kullanılmak üzere 200 milyon avroluk mali desteği onayladığını ve sözleşmelerin imzalandığını açıkladı.
Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt edilen AB fonuna 2,2 milyar avronun tahsis edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şimdiye kadar 37 proje için 1,4 milyar avroluk sözleşmenin imzalandığı ve 748 milyon avroluk ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.
AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.18 Mart'taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.
Fonların Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.
Öte yandan Türkiye, AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik bu kaynağı yeterince hızlı aktarmamasını eleştiriyordu.
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