AB'den Suriyeli Çocuklar İçin 150 Milyon Euro Hibe

Dünya Bankası, finansmanı AB Delegasyonu tarafından karşılanmak üzere, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların eğitimi için 150 milyon Euro hibe sağladı.

Dünya Bankası, finansmanı Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından karşılanmak üzere, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli çocukların eğitimi için 150 milyon Euro hibe sağladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Suriyeli öğrencilerin eğitimi için hibe desteğini içeren protokol imza törenine, MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt, AB Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Simona Gatti katıldı.

"150 milyon Euro, 2 bin 600 derslik demek"

Suriyeli çocukların eğitime kavuşturulmasıyla ailelerinin de risklerden korunduğuna dikkati çeken Demirci, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 200 bin dolayındaki çocuk, Türk eğitim sistemi içinde aynı okullarda, aynı sınıflarda nitelikli eğitime ulaşmış durumdalar. 300 bine yakın Suriyeli çocuk da geçici eğitim merkezlerinde, hem Türkçe hem telafi programları, hem de kendi dilleri ve kültürleriyle ilgili eğitim alıyorlar. Toplamda 500 bin çocuğa ulaştık diyebiliriz. Proje kapsamında, daha geniş bir kitleyi gelecek yıl okullara hazırlamak için nitelikli bir iş birliği yapıyoruz."

150 milyon Euro ile 2 bin 600 derslik kurulabileceğini belirten Demirci, "Suriyeli nüfusu dikkate alındığında 830 bin çocuk şu anda muhatabımız. Bununla beraber geriden gelen yaklaşık 360 bin dolayında 0-4 yaş aralığında çocuk var" dedi.

Demirci, daha önce aracı kuruluş olarak Alman Kalkınma Bankası ile Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik 115 milyon Euro değerinde bir protokol imzalandığını da hatırlattı.

"Türkiye ne kadar alicenap olduğunu gösterdi"

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zutt, Suriyeli çocukların eğitimi için verdikleri katkılar dolayısıyla MEB'e, finansman için de Avrupa Birliği'ne teşekkür etti. Zutt, projeye dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AB Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Gatti de Tük hükümetine 3 milyona yakın Suriyeli'ye ev sahipliği yaparak ne kadar alicenap olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Kaynak: AA