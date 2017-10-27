AB'den Katalonya'nın Bağımsızlığına İlk Tepki

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Katalonya'nın bağımsızlık ilanının ardından sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. AB açısından değişen bir şey olmadığını kaydeden Tusk, " İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Tusk, bağımsızlık ilanı karşısında İspanyol hükümetinin güç kullanmaktan kaçınmasını umduğunu da dile getirdi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, bugün yapılan oylamayla bağımsızlığını ilan etmişti.