AB'den 'Duvar Örmüyoruz' Savunması

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06.02.2017 22:49
AB'den 'Duvar Örmüyoruz' Savunması
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, sığınmacıların Avrupa'ya gelmesini önleme politikalarının, ABD'nin yaptığı gibi duvar örmek değil sığınmacı akışını yönetmek olduğunu savundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sığınmacıların AB ülkelerine gelmesini önlemek için Libya'yla vardıkları 200 milyon euro'yu da kapsayan anlaşmanın, denizlerde can kaybının önlenmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Anlaşmayla ilgili konuşan Mogherini, "Bizim yöntemimiz, bunu net bir şekilde ifade etmek isterim, sığınmacı akışını yönetmek. Bu bir duvar değil, insanları dışarda tutmak değil. Başka tür bir yöntem, yönetmesi oldukça karmaşık olan bir konuyu, insan haklarını ve suç örgütleriyle mücadeleyi önceleyerek yönetmeyi amaçlayan Avrupa yöntemi" dedi.

Bu yöntemde, sığınmacıların geldiği ve transit olarak kullandığı ülkelerin yanı sıra uluslarası kurumlarla iş birliği yaptıklarını ifade eden Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örme kararı ve sığınmacı almaya karşı tavrına atıf yaparak, "Dolayısıyla bu, bugünlerde gördüğünüz diğer tarzların tamamen aksi" ifadelerini kullandı.

AB ülkelerinin liderleri, 3 Şubat'ta dönem başkanı Malta'da bir araya gelerek ve Libya'dan Avrupa'ya olan sığınmacı akışını durdurmak amacıyla hazırlanan bir paket üzerinde anlaşmaya varmıştı. Paket, Libya sahil güvenlik birimlerine eğitim vermek ve 200 milyon euro'luk yardımla ülkedeki sığınmacı kamplarının durumlarının iyileştirilmesi için desteği kapsıyor.

AB üyesi Macaristan, izinsiz sığınmacı geçişlerine karşı duvar, Avusturya da çit örmüştü.

Ayrıca, aralarında Almanya'nın da olduğu bazı AB ülkeleri, sığınmacıların topraklarına gelişini önlemek için Schengen'i askıya almıştı.

AA

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