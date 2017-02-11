AB’den ABD’ye Uyarı: İç İşlerimize Karışma

»Ana Sayfa»Dünya
11.02.2017 12:05
AB’den ABD’ye Uyarı: İç İşlerimize Karışma
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD yönetimine uyarıda bulunarak AB’nin iç işlerine karışmamasını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Washington temasları kapsamında Atlantik Konseyi’nde ABD-AB ilişkilerini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, danışmanlarından Jared Kushner ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşen Mogherini toplantılar için “Her şey çok iyiydi.” ifadesini kullandı.

AA’da yer alan habere göre, Mogherini, “Tüm mesajlar iyiydi ancak bazı konularda farkı görüşte değilmişiz gibi davranmayacağım.” dedi.

ABD ile Avrupa’nın önceliklerinin farklı olduğuna dikkat çeken Mogherini, Brüksel ile Washington arasında “terörizm ile mücadele” gibi bazı alanlarda ortak bir zemin varsa da bu konulara yaklaşımların farklılık gösterdiğini söyledi.

“İçişlere Müdahale Olmamalı”

Trump yönetiminin göçmen politikası konusundaki sorulara yanıt vermekten kaçınan Mogherini, bunları iç meseleler olarak nitelendirdi. Mogherini, ABD’nin de AB’nin iç siyaseti konusunda yorum yapmamasını söyledi.

Mogherini, şu ifadeleri kullandı:

“ABD bir demokrasidir. Büyük bir demokrasidir. Güçlü bir halkı ve güçlü kurumları var. ABD’nin iç tercih ve politikalarına dâir yorum yapmak ne benim ne de başka bir Avrupalının işidir. Aynı şey ABD için de geçerlidir. İç işlere müdahale olmamalı.”

“Kendi Başımızın Çaresine Bakabiliyoruz”

Trump’ın Brexit konusundaki yorumlarına imada bulunan Mogherini, şu değerlendirmede bulundu:

“Zaman zaman Avrupa ülkelerini şöyle veya böyle yapmaya davet eden bazı dedikodular ve yorumlar görüyorum. Şunu açıkça ifade etmem gerekiyor. Avrupa’nın bir gururu var. Amerika’ya minnettarız, özgürlüğümüzü, demokrasilerimizi, ekonomilerimizi birlikte inşa ettik ancak büyüdük artık. Birlik olarak 60 yaşımıza giriyoruz. Biz küresel bir gücüz ve kendi başımızın çaresine bakabiliyoruz.”

“İran ile İlişkilerimize Devam Edeceğiz”

İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda ABD ile AB arasında “ortak biz zemin” söz konusu olduğunu ifade eden Mogherini, ABD’li yetkililerden İran ile yapılan nükleer anlaşmaya uyum konunda teminat aldığını belirtti.

Anlaşmanın uygulanmasının Avrupa’nın güvenliği için önemli olduğuna değinen Mogherini, İran’ın mutabakat gereğince üzerine düşeni yaptığı sürece AB’nin Tahran ile siyâsî ve ekonomik ilişkilerini devam ettireceğini söyledi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump: İsrail’i Takdir Ediyor ve Anlıyorum Ama…10 Şubat 2017 Cuma 17:12
  • “Van Büyükşehir Belediyesi’nde 190 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı”10 Şubat 2017 Cuma 15:36
  • “Dört Yılda 1,5 Milyon Güney Sudanlı Komşu Ülkelere Geçti”10 Şubat 2017 Cuma 14:56
  • “Ahmet Türk’ün Tahliye Edilmesinden Memnuniyet Duydum”10 Şubat 2017 Cuma 14:13
  • Mülteci Yurdunu Kundaklayan Alman Irkçıya 8 Yıl Hapis10 Şubat 2017 Cuma 12:43
  • Merkel, Mültecileri Sınır Dışı Etme Uygulamasını Hızlandırıyor!10 Şubat 2017 Cuma 11:52
  • Yeni Zelanda’da Yüzlerce Balina Telef Oldu10 Şubat 2017 Cuma 11:27
  • Trump’ın Yasağını İptal Eden Mahkeme Kararı Onaylandı10 Şubat 2017 Cuma 11:16
  • Lice Belediyesi’ne Kayyum Atandı10 Şubat 2017 Cuma 11:01
  • Macaristan Mültecileri Konteynerlere Dolduracak10 Şubat 2017 Cuma 09:24
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim