AB’den ABD’ye Uyarı: İç İşlerimize Karışma

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD yönetimine uyarıda bulunarak AB’nin iç işlerine karışmamasını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Washington temasları kapsamında Atlantik Konseyi’nde ABD-AB ilişkilerini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, danışmanlarından Jared Kushner ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşen Mogherini toplantılar için “Her şey çok iyiydi.” ifadesini kullandı.

AA’da yer alan habere göre, Mogherini, “Tüm mesajlar iyiydi ancak bazı konularda farkı görüşte değilmişiz gibi davranmayacağım.” dedi.

ABD ile Avrupa’nın önceliklerinin farklı olduğuna dikkat çeken Mogherini, Brüksel ile Washington arasında “terörizm ile mücadele” gibi bazı alanlarda ortak bir zemin varsa da bu konulara yaklaşımların farklılık gösterdiğini söyledi.

“İçişlere Müdahale Olmamalı”

Trump yönetiminin göçmen politikası konusundaki sorulara yanıt vermekten kaçınan Mogherini, bunları iç meseleler olarak nitelendirdi. Mogherini, ABD’nin de AB’nin iç siyaseti konusunda yorum yapmamasını söyledi.

Mogherini, şu ifadeleri kullandı:

“ABD bir demokrasidir. Büyük bir demokrasidir. Güçlü bir halkı ve güçlü kurumları var. ABD’nin iç tercih ve politikalarına dâir yorum yapmak ne benim ne de başka bir Avrupalının işidir. Aynı şey ABD için de geçerlidir. İç işlere müdahale olmamalı.”

“Kendi Başımızın Çaresine Bakabiliyoruz”

Trump’ın Brexit konusundaki yorumlarına imada bulunan Mogherini, şu değerlendirmede bulundu:

“Zaman zaman Avrupa ülkelerini şöyle veya böyle yapmaya davet eden bazı dedikodular ve yorumlar görüyorum. Şunu açıkça ifade etmem gerekiyor. Avrupa’nın bir gururu var. Amerika’ya minnettarız, özgürlüğümüzü, demokrasilerimizi, ekonomilerimizi birlikte inşa ettik ancak büyüdük artık. Birlik olarak 60 yaşımıza giriyoruz. Biz küresel bir gücüz ve kendi başımızın çaresine bakabiliyoruz.”

“İran ile İlişkilerimize Devam Edeceğiz”

İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda ABD ile AB arasında “ortak biz zemin” söz konusu olduğunu ifade eden Mogherini, ABD’li yetkililerden İran ile yapılan nükleer anlaşmaya uyum konunda teminat aldığını belirtti.

Anlaşmanın uygulanmasının Avrupa’nın güvenliği için önemli olduğuna değinen Mogherini, İran’ın mutabakat gereğince üzerine düşeni yaptığı sürece AB’nin Tahran ile siyâsî ve ekonomik ilişkilerini devam ettireceğini söyledi.