AB'den ABD'ye 'Kudüs Uyarısı'
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma fikrine karşı çıkarak, bunun Arap dünyasıyla gerginliğe yol açabileceği uyarısını yaptı.
Mogherini, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma vaadine ilişkin soru üzerine Mogherini, "Tek taraflı eylemlerden, özellikle de dünyanın büyük kesiminde kamuoyu nezdinde ciddi sonuçlara yol açabilecek eylemlerden kaçınmak hepimiz için çok önemli" dedi.
"Delegasyonumuzu kesinlikle taşımayacağız"
ABD'nin büyükelçiliğini taşımasının özellikle Arap dünyası ve Asya ülkeleriyle sorunlara yol açabileceğini kaydeden Mogherini, böylesine bir kararın ne gibi sonuçları olabileceği konusunda ise açıklama yapmaktan kaçınarak, henüz resmi bir adım atılmadığına işaret etti.
BM Güvenlik Konseyi'nin 1980'de aldığı ve İsrail'deki büyükelçiliklerin Kudüs'te olmamasını öngören 478 numaralı karara bağlı olduklarını vurgulayan Mogherini, "Biz kesinlikle Tel Aviv'de bulunan delegasyonumuzu taşımayacağız" diye konuştu.
"İngiltere ve ABD ticaret anlaşması yapamaz"
Mogherini, AB'den çıkma kararı alan İngiltere'nin ABD ile olası serbest ticaret anlaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Böyle bir anlaşmanın şu aşamada mümkün olmadığını belirten Mogherini, "Bir ülke AB üyesi olduğu sürece, ki İngiltere, referandumun üzerinden yedi ay geçmesine rağmen öyle, tek taraflı olarak üçüncü ülkelerle ticaret anlaşması müzakereleri yapamaz" dedi.
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times'a konuşan Trump, göreve gelmesinin ardından ABD ve İngiltere arasında hızlı bir şekilde karşılıklı serbest ticaret anlaşmasının sağlanacağının işaretini vermişti.
AA
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