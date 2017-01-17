AB'den ABD'ye 'Kudüs Uyarısı'

»Ana Sayfa»Dünya
17.01.2017 04:22
AB'den ABD'ye 'Kudüs Uyarısı'
Donald Trump'ın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma vaadiyle ilgili tartışmalara AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini de katıldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma fikrine karşı çıkarak, bunun Arap dünyasıyla gerginliğe yol açabileceği uyarısını yaptı.

Mogherini, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma vaadine ilişkin soru üzerine Mogherini, "Tek taraflı eylemlerden, özellikle de dünyanın büyük kesiminde kamuoyu nezdinde ciddi sonuçlara yol açabilecek eylemlerden kaçınmak hepimiz için çok önemli" dedi.

"Delegasyonumuzu kesinlikle taşımayacağız"

ABD'nin büyükelçiliğini taşımasının özellikle Arap dünyası ve Asya ülkeleriyle sorunlara yol açabileceğini kaydeden Mogherini, böylesine bir kararın ne gibi sonuçları olabileceği konusunda ise açıklama yapmaktan kaçınarak, henüz resmi bir adım atılmadığına işaret etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1980'de aldığı ve İsrail'deki büyükelçiliklerin Kudüs'te olmamasını öngören 478 numaralı karara bağlı olduklarını vurgulayan Mogherini, "Biz kesinlikle Tel Aviv'de bulunan delegasyonumuzu taşımayacağız" diye konuştu.

"İngiltere ve ABD ticaret anlaşması yapamaz"

Mogherini, AB'den çıkma kararı alan İngiltere'nin ABD ile olası serbest ticaret anlaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Böyle bir anlaşmanın şu aşamada mümkün olmadığını belirten Mogherini, "Bir ülke AB üyesi olduğu sürece, ki İngiltere, referandumun üzerinden yedi ay geçmesine rağmen öyle, tek taraflı olarak üçüncü ülkelerle ticaret anlaşması müzakereleri yapamaz" dedi.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times'a konuşan Trump, göreve gelmesinin ardından ABD ve İngiltere arasında hızlı bir şekilde karşılıklı serbest ticaret anlaşmasının sağlanacağının işaretini vermişti.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rusya: Trump’ın Ekibi Astana’ya Davet Edilmedi16 Ocak 2017 Pazartesi 14:59
  • Günde 1 Dolara Dünya Markaları İçin Ter Döküyorlar!16 Ocak 2017 Pazartesi 14:16
  • Karlov’u Öldüren Altıntaş Kimsesizler Mezarlığına Defnedildi!16 Ocak 2017 Pazartesi 13:09
  • BM'den Ortak Suriye Açıklaması16 Ocak 2017 Pazartesi 09:33
  • Brezilya’da Cezaevi İsyanı: 26 Ölü16 Ocak 2017 Pazartesi 08:32
  • CIA Direktöründen Trump'a Rusya Eleştirisi16 Ocak 2017 Pazartesi 00:30
  • “İstanbul’da 50 Bin Civarında Riskli Yapı Var”15 Ocak 2017 Pazar 16:47
  • ABD Askerleri Norveç’te de Konuşlanacak!15 Ocak 2017 Pazar 16:08
  • İngiltere "Ortak Pazardan Çıkacak" İddiası15 Ocak 2017 Pazar 13:07
  • Türkiye’deki Huzurevlerinde 19 Bin 818 Kişi Kalıyor15 Ocak 2017 Pazar 11:51
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim