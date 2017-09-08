AB'de Merkel'in Türkiye Önerisine Karşı Sesler

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile yürütülen üyelik müzakerelerinin durdurulması konusunu tartışmaya açacağı ve Türkiye'nin AB üyesi olamayacağının çok açık olduğu yönündeki sözleri üye ülkeler arasında destek bulmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Türkiye ile köprüler atılmamalı" açıklamasının ardından, önemli sayıda AB üyesi ülke Dışişleri Bakanı da Merkel'in önerisine destek vermedi.

AB dönem Başkanı Estonya'nın başkenti Talinn'de toplanan Finlandiya, İsveç, Hollanda, Estonya ve Belçika Dışişleri Bakanları Türkiye ile müzakerelerin durdurulması önerisine karşı çıktı.

Talinn'de AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısına ev sahipliği yapan Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser, "Bu yıl, aday ülke Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin durdurulması gibi bir kararın alınacağını tahmin etmiyorum. Türkiye'nin adaylığını konuşurken, gelecekte oluşturacağımız ilişkiyi tüm yönleri ile tartışmalı ve acele karar vermemeliyiz," diye konuştu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, "Biliyoruz ki Türkiye'de insan hakları sorunu var. Ama ben müzakerelerin kesilmesi gerektiği düşüncesine taraftar değilim, çünkü eğer konuşmazsak bu ilerlemek için yapıcı bir yöntem olmaz" dedi.

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders de, "Müzakereler şu anda donmuş durumda. Statüko bu. Bunun dışında bir durumu düşünemiyorum," diye konuştu.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, "Hayır, hayır, hayır, müzakereleri kesmek açıkça herşeyi konuşabilmek için doğru bir yöntem olamaz," dedi.

Mogherini uyardı

Müzakereleri 2016 yılında fiilen donduran AB, bu tarihten bu yana yeni başlık açmıyor. AB içinde yalnızca Avusturya, bir an önce Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasını savunuyor. Ancak Avrupa Birliği, Türkiye'de insan hakları ve özgürlükler konusunda ilerleme olmasını beklese de, ilişkilerin koparılması yönünde hevesli görünmüyor. AB Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Türkiye, terörle mücadele, Suriye, Kıbrıs gibi hem bizim için, hem de onlar için son derece temel öneme sahip dosyalarda birlikte çalıştığımız bir ülke," diyerek üye üyeleri uyardı.

2018 İlerleme Raporu belirleyici olacak

AB'nin genişlemeden sorumlu komiseri Johannes Hahn, en geç 2018 baharında hazırladığı İlerleme Raporu'nu sunacak. Avrupa Birliği bu konuda Hahn'ın hazırlayacağı raporu baz alarak beklentilerin belirlenmesini ve yerine getirilmezse neler yapılması gerektiğini konuşulmasını planlıyor.

AB ile Türkiye arasında, 2005'te başlayan tam üyelik müzakerelerinde şu ana kadar 35 faslın 16'sı açıldı ve yalnızca bir tanesi geçici olarak kapatıldı. En son Haziran 2016'da 33'üncü fasıl "Mali ve Bütçesel Hükümler başlığı" açılmıştı.

Türkiye ile katılım müzakerelerinin durdurulması için AB liderlerinin oybirliği ile karar alması gerekiyor. Ancak demokrasi kriterlerinin ihlali durumunda, askıya alma kararı için nitelikli çoğunluğun yeterli olduğu da belirtiliyor.