ABD’den Yemen’e 20 Hava Saldırısı
Pentagon, Yemen’in Abyan, Beyda ve Şabvah vilayetlerinde El Kaide hedeflerine yönelik 20’den fazla hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Yemen’in Abyan, Beyda ve Şabvah vilayetlerinde El Kaide hedeflerine yönelik 20’den fazla hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamada operasyonda ölü sayısına yer verilmezken saldırının Yemen hükümeti ve Yemen Cumhurbaşkanı Abdullah Mansur Hadi ile koordinasyon içeresinde gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.
AA
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