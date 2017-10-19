ABD'den Vize Krizinin Bitmesi İçin 4 Şart!

ABD'li heyetin verdiği bilgilere göre vize krizinin bitmesi için ABD'nin 4 şartı olduğu bildirildi. Habertürk'ün aktardığı habere göre o 4 şart şöyle;

-Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar iletilmeli

-Temasların ABD'nin isteğiyle olup olmadığı sorulmalı.

-Çalışan ABD'nin talebiyle temas yürüttüyse tutuklanmasın

-Çalışanlarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli

Diplomatik kaynaklar, Türkiye tarafının "ABD ile görüşmelerde önşartları kabul etmiyoruz" dediğini aktardı. ABD ile görüşmeler önşartsız başladı.