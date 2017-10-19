ABD'den Vize Krizinin Bitmesi İçin 4 Şart!
ABD heyeti Türkiye ile vize krizinin bitmesi için 4 şart olduğunu açıkladı. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin önşartları kabul etmediğini ve görüşmelerin ön şartsız başladığını aktardı.
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ABD'li heyetin verdiği bilgilere göre vize krizinin bitmesi için ABD'nin 4 şartı olduğu bildirildi. Habertürk'ün aktardığı habere göre o 4 şart şöyle;
-Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar iletilmeli
-Temasların ABD'nin isteğiyle olup olmadığı sorulmalı.
-Çalışan ABD'nin talebiyle temas yürüttüyse tutuklanmasın
-Çalışanlarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli
Diplomatik kaynaklar, Türkiye tarafının "ABD ile görüşmelerde önşartları kabul etmiyoruz" dediğini aktardı. ABD ile görüşmeler önşartsız başladı.
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