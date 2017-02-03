ABD'den Rusya'ya: Kırım'ı İade Et
ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki "saldırgan eylemleri" nedeniyle "güçlü" bir şekilde kınadı.
BM Güvenlik Konseyinde Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı oturumda konuşan Haley, ocak ayından beri Ukrayna'nın doğusunda artan şiddet olaylarından Rusya'yı sorumlu tuttu.
Haley, "Buradaki ilk toplantımda Rusya'yı saldırgan eylemlerinden dolayı kınamak zorunda kalmamın talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Rusya ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz ama Ukrayna'nın doğusundaki korkunç durum Rus eylemlerinin açık ve güçlü bir şekilde kınanmasını gerektiriyor." dedi.
Ukrayna'nın doğusunda artan çatışmalar nedeniyle binlerce sivilin mahsur kaldığını, altyapının zarar gördüğünü ve büyüyen krizin binlerce kişinin hayatını tehlikeye attığını belirten Haley, Rusya'ya Ukrayna'nın doğusundaki şiddete son vermesi çağrısında bulundu.
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu ifade eden Haley, "Kırım Ukrayna'ya geri verilmezse Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kalkmayacak." diye konuştu.
Rusya ile iyi ilişkiler kurmak istediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğini söylemişti.
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- Avrupa Birliği’nden Gürcistan’a Şartsız Şurtsuz Vizesiz Seyahat Hakkı
- Aras Kargo'ya Ticari Kayyum Atandı
- Türkiye'nin Önündeki İmkanlar ve Açgözlü Fırsatçılar
- CIA Başkan Yardımcılığına ‘İşkenceci’ Haspel
- Kadınların Seçimlere Katılmaması İçin Hükümet Binalarını Yaktılar!
- Trump'ı Mahkemeyle Yendi
- RTÜK’ten Kanallara “Argo” Cezası
- DBP'li Kocaköy Belediye Başkanı Affüllah Kar Tutuklandı
- Kanada'da Camiye Taşlı Saldırı
- 'Somali Kıtlıkla Burun Buruna, 71 Bin Çocuğun Ölme Riski Yüksek'
- Enflasyonda Yükseliş
- İşkenceci İsrail Protesto Edildi: Esirlerimizi Unutmayacağız!
- CIA Başkan Yardımcılığına ‘İşkenceci’ Haspel
- Trump'ı Mahkemeyle Yendi
- 3500 Darbeci Askere Emekli Maaşı Bağlandı!
- "İmam Günde Beş Defa Namaz Kıldıran Memur Değildir!"
- Tatvan Özgür-Der’de Yarıyıl Kampı Yapıldı
- Dolar Bozdurana Destek Veren Avukattan Savunma İstendi!
- Tıp Öğrencisi Çalıştığı İnşaatta Hayatını Kaybetti!
- Haşdi Şaabi Irak’ın Sünni Şehirlerine Yerleşiyor!
- Türkiye’den İşgalci İsrail'e Yasa Dışı Yerleşim Yeri Tepkisi
- CHP’nin Fatih’te Bağrına Hançer Sapladığı Cami
- ABD, İdlib’deki Özgür Suriye Kızılayı’na Saldırdı!
- İHH Afrika’da 850 Bin Kişiye Ulaştı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim