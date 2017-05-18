ABD'den PYD Açıklaması: İlişkimiz Geçici ve Taktiksel

ABD Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen, Washington'da faaliyet gösteren düşünce kuruluşu Ortadoğu Enstitüsünde düzenlenen "ABD-Türkiye İlişkilerindeki Gerilimler" başlıklı panele katılarak ABD ile PYD/PKK arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Jonathan Coheni "Savaş ortamının getirdiği şartlardan dolayı YPG ile bir ilişkimiz var. Çünkü Suriye’deki Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka’nın (DEAŞ'tan) geri alınmasında önemli bir role sahip. YPG ile ilişkimiz geçici ve taktikseldir.” ifadelerini kullandı.

"YPG'ye hiçbir söz vermedik"

Cohen, YPG unsurlarının Rakka operasyonu çerçevesindeki eylemleriyle ilgili bir soruya cevap verirken, "Biz YPG'ye hiçbir söz vermedik. Bu savaştalar çünkü bu savaşta olmayı istiyorlar. Kendilerine göre elbette motivasyonları var." değerlendirmesini yaptı.

Cohen, "Irak ve Suriye'den tamamen çıkarılana kadar Türkiye ve ABD, DEAŞ'a karşı beraber savaşmaya devam edecek. Terörün her türlüsüne karşı Türklerle birlikte mücadele etme çizgimize bağlıyız." dedi.

PKK'nın Sincar'daki varlığına da işaret eden Cohen, Musul'un kurtarılmasından sonra ABD'nin hem Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hem de merkezi Irak yönetimi ile iş birliği halinde Sincar konusuna daha yakından eğileceğini vurgulayarak, PKK'nın "ister gönüllü ister başka şekilde" oradan çıkarılacağını belirtti.

Ayrıca Cohen, Suriye ve Irak'taki demografik yapının değiştirilerek fiili durum yaratılmasına karşı olduklarını ve yerel unsurların kendi geleceklerine karar vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AA