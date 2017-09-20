ABD’den PKK/PYD’ye Zırhlı Araç Sevkiyatı!

Haseke’deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, dün askeri yardım da taşıyan yaklaşık 100 tır, Irak sınırındaki Simelka kapısından gündüz saatlerinde geçerek PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin kontrolündeki kente girdi.

Haseke’ye gelen konvoyda, bazı tırlarda MRAP model zırhlı askeri araçlar görüldü.

Mayına dayanıklı, pusu korumalı MRAP’lara, birçok çeşit ağır silahlar takılabiliyor.

Tırların, Deyrizor’daki örgüt unsurlarına gönderildiği ifade ediliyor.

11 Eylül’de de 100 Tır Gönderildi

Bunun yanında, 11 Eylül’de de gece saatlerinde 100 civarı tırla yapılan sevkiyatta dört çeker pikaplar, kapalı konteynırlar dikkat çekti.

Akaryakıt tankerlerinin de bulunduğu konvoydaki diğer tırların tümüyle brandalı olması nedeniyle içlerindeki malzemeler görülemedi.

Daha Önce de Bin 21 Tır Gönderildi

Bundan önce de 5 Haziran’da 60, 12 Haziran’da 20, 16 Haziran’da 50 ve 21 ile 26 Haziran’da toplam 120, 5 Temmuz’da 82, 9 Temmuz’da 102, 13 Temmuz’da 95, 17 Temmuz’da 100, 22 Temmuz’da 100, 27 Temmuz’da 80, 31 Temmuz’da 100 ve 7 Ağustos’ta 112 olmak üzere bin 21 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı.

Böylece haziran ayının başından bu yana ABD tarafından yapıldığı ve içlerinde bazı silahlar ile askeri araç gereçlerin de bulunduğu bilinen toplam bin 21 tır, IŞİD’le mücadele adı altında PKK/PYD’ye yardım ulaştırmış oldu.

Örgüte Verilen Silahlar

AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan edindiği belgeye göre, Suriye’de PKK/PYD’nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da bulunuyor.

Belgede ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer alıyor.