ABD’den PKK/PYD’ye Yeni Askeri Sevkiyat!

Haseke’deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, 5 Temmuz’da 82, 9 Temmuz’da 102 olmak üzere askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan ABD’ye ait toplam 184 tır, Irak sınırından geçerek PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin kontrolündeki Haseke’ye girdi.

Konvoyda, yakıt tankerleri ve zırhlı Hummer araçları dikkat çekerken, kaynaklar sevkiyatın, Rakka’yı IŞİD’den almak için “son hamle hazırlığı” kapsamında yapıldığını iddia etti.

Ayrıca, 5 Haziran’da 60, 12 Haziran’da 20, 16 Haziran’da 50 ve 21 ile 26 Haziran’da toplam 120 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yaptı.

AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) edindiği belgede, Suriye’de PKK/PYD’nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin adet Amerika yapımı RPG-7 ve bin adet Amerika yapımı AT-4 veya Rusya yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldığı görülmüştü.

Ayrıca, aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün örgüte ulaşacağı bilgisi yer almıştı.

ABD’nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka (kent merkezine yönelik) operasyonunun 6 Haziran itibariyle başladığını duyurmuştu ancak ABD’nin PKK/PYD’ye Nisan 2016’dan bu yana askeri yardımda bulunduğu biliniyor.