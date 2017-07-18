ABD’den PKK/PYD’ye 195 Tırlık Yeni Askeri Sevkiyat!

Haseke’deki AA muhabirinden alınan bilgilere göre, 13 Temmuz’da 95, dün 100 olmak üzere askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan toplam 195 tır, Irak sınırından geçerek PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin kontrolünde bulunan Haseke’ye girdi.

Konvoyda, yakıt tankerleri ve “Stryker” zırhlı araçlar dikkat çekti.

Ayrıca, 5 Haziran’da 60, 12 Haziran’da 20, 16 Haziran’da 50 ve 21 ile 26 Haziran’da toplam 120, 5 Temmuz’da 82, 9 Temmuz’da 102 olmak üzere 434 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı.

Örgüte Gönderilen Silahlar

AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) edindiği belgede, Suriye’de PKK/PYD’nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldığı görülmüştü.

Ayrıca, aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün örgüte ulaşacağı bilgisi yer almıştı.

ABD’nin PKK/PYD’ye Nisan 2016’dan bu yana askeri yardımda bulunduğu biliniyor.