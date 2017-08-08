ABD’den PKK/PYD’ye 112 Tırlık Yeni Askeri Sevkiyat!

Haseke’deki AA muhabiri, dün gece saatlerinde askeri yardım taşıyan 112 tırın, Irak sınırından geçerek PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin kontrolündeki Haseke’ye girdiğini bildirdi.

Konvoyda, ABD ordusunun kullandığı yüksek hareket kabiliyetli zırhlı “Hummer”lar, yakıt tankerleri ve orta büyüklükte araçlar dikkat çekti.

Ayrıca, sevkiyatların bir süredir özellikle gece saatlerinde ve üstü brandalarla örtülü tırlarla yapıldığı göze çarpıyor.

Daha Önce Gönderilen Tırlar

Bundan önce 5 Haziran’da 60, 12 Haziran’da 20, 16 Haziran’da 50 ve 21 ile 26 Haziran’da toplam 120, 5 Temmuz’da 82, 9 Temmuz’da 102, 13 Temmuz’da 95, 17 Temmuz’da 100, 22 Temmuz’da 100, 27 Temmuz’da 80, 31 Temmuz’da 100 olmak üzere 909 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı.

Pentagon Belgesindeki Silahların Listesi

AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) edindiği belgede, Suriye’de PKK/PYD’nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldığı görülmüştü.

Ayrıca, aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün örgüte ulaşacağı bilgisi yer almıştı.

ABD’nin PKK/PYD’ye Nisan 2016’dan bu yana askeri yardımda bulunduğu biliniyor.