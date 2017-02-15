ABD'den NATO'ya Uyarı

»Ana Sayfa»Dünya
15.02.2017 21:45
ABD'den NATO'ya Uyarı
ABD Savunma Bakanı Mattis, NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırmaması durumunda, ülkesinin NATO'ya olan desteğini azaltacağı uyarısında bulundu.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, katıldığı ilk NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, ittifak üyelerini savunma harcamalarını artırmaları konusunda uyardı. Toplantıda yaptığı konuşmanın metnine göre, Mattis, NATO'nun, her üyenin ülke ekonomisinin yüzde 2'sini savunmaya harcamasına ilişkin planın gereğini yerine getireceği bir tarih belirlenmesini istedi.

"Çocuklarınızın güvenliğine, sizden daha fazla önem veremeyiz"

Bunun Washington'daki "siyasi gerçeklik" temelinde "adil bir talep" olduğunu söyleyen Mattis, "Amerikalı vergi mükellefleri, Batı'nın değerlerini savunmak için artık orantısız bir payı üstlenemez. Amerikalılar, sizin çocuklarınızın gelecekteki güvenliğine, sizden daha fazla önem veremez. Askeri anlamda hazır olmaya önem vermemek, kendimize, ittifaka ve şimdi açıkça tehlike altında olan ve bize miras kalan özgürlüklere saygı konusunda eksikliği gösteriyor." dedi.

"Taahhütlerimizi azalttığımızı görmek istemiyorsanız"

İttifak üyelerine, halkının somut talepleri ve ABD'deki siyasi gerçekliğe ilişkin net bir fotoğrafı ortaya koyma borcu olduğunu söyleyen Mattis, "ABD sorumluluklarını yerine getirecek. Ancak halklarınız ABD'nin ittifaka olan taahhütlerini azalttığını görmek istemiyorsa her bir başkentin ortak savunmamıza verdiği desteği göstermesi gerekiyor." şeklinde konuştu. 

Ülkelerin harcamaları

NATO üyelerinden İngiltere, Estonya, Polonya, Yunanistan ve ABD, savunmaya yüzde 2'lik harcama yapıyor. Ekonomisi en güçlü ülkelerden G7 üyesi Fransa'nın savunma harcaması 1,78, Almanya'nın yüzde 1,19, İtalya'nın yüzde 1,11, Kanada'nın yüzde 0,99'da kalıyor. Türkiye'nin savunma harcaması oranı ise yüzde 1,56.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İsrail Gizli Servisi Şin Bet'ten Basketbol Takımına Türkiye Yasağı15 Şubat 2017 Çarşamba 00:27
  • ABD Suriye’de 5 Bin 265 Adet Uranyum Mühimmatı Kullanmış14 Şubat 2017 Salı 23:19
  • Kuzey Kore Liderinin Ağabeyinin Öldürüldüğü Doğrulandı14 Şubat 2017 Salı 20:13
  • Avusturya’da Kendisini Hitler’e Benzeten Bir Kişi Gözaltına Alındı14 Şubat 2017 Salı 18:39
  • Sınırı Geçerken Soğuktan Parmaklarını Kaybettiler!14 Şubat 2017 Salı 18:06
  • İspanya'da Emsal Başörtüsü Kararı14 Şubat 2017 Salı 16:42
  • Suriye PKK’sı PYD, Moskova'da 'Kürt Konferansı' Organize Ediyor!14 Şubat 2017 Salı 15:20
  • YGS Günü İstanbul’da Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak14 Şubat 2017 Salı 14:53
  • Ankara Sokaklarındaki Fuhuş Kartlarına Süpürgeli Tepki!14 Şubat 2017 Salı 14:32
  • Almanya’da 2016’da Camilere Yönelik 91 Saldırı Yapıldı!14 Şubat 2017 Salı 13:41
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Zekiye-Muharrem Baykul Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim