ABD'den NATO'ya Uyarı
ABD Savunma Bakanı James Mattis, katıldığı ilk NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, ittifak üyelerini savunma harcamalarını artırmaları konusunda uyardı. Toplantıda yaptığı konuşmanın metnine göre, Mattis, NATO'nun, her üyenin ülke ekonomisinin yüzde 2'sini savunmaya harcamasına ilişkin planın gereğini yerine getireceği bir tarih belirlenmesini istedi.
"Çocuklarınızın güvenliğine, sizden daha fazla önem veremeyiz"
Bunun Washington'daki "siyasi gerçeklik" temelinde "adil bir talep" olduğunu söyleyen Mattis, "Amerikalı vergi mükellefleri, Batı'nın değerlerini savunmak için artık orantısız bir payı üstlenemez. Amerikalılar, sizin çocuklarınızın gelecekteki güvenliğine, sizden daha fazla önem veremez. Askeri anlamda hazır olmaya önem vermemek, kendimize, ittifaka ve şimdi açıkça tehlike altında olan ve bize miras kalan özgürlüklere saygı konusunda eksikliği gösteriyor." dedi.
"Taahhütlerimizi azalttığımızı görmek istemiyorsanız"
İttifak üyelerine, halkının somut talepleri ve ABD'deki siyasi gerçekliğe ilişkin net bir fotoğrafı ortaya koyma borcu olduğunu söyleyen Mattis, "ABD sorumluluklarını yerine getirecek. Ancak halklarınız ABD'nin ittifaka olan taahhütlerini azalttığını görmek istemiyorsa her bir başkentin ortak savunmamıza verdiği desteği göstermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.
Ülkelerin harcamaları
NATO üyelerinden İngiltere, Estonya, Polonya, Yunanistan ve ABD, savunmaya yüzde 2'lik harcama yapıyor. Ekonomisi en güçlü ülkelerden G7 üyesi Fransa'nın savunma harcaması 1,78, Almanya'nın yüzde 1,19, İtalya'nın yüzde 1,11, Kanada'nın yüzde 0,99'da kalıyor. Türkiye'nin savunma harcaması oranı ise yüzde 1,56.
AA
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