ABD'den Moskova'ya 'Ayarlı' Suriye Mesajı
Daha önceden planlanan ziyaretin öncesinde Trump yönetiminin Suriye'de askeri bir eylemde bulunmasının Moskova'ya bir mesaj olduğu ifade edildi.
ABD’nin Suriye’de Humus yakınlarında bulunan Esed rejimine ait Şayrat askeri üssünü vurmasından sonra ABD ile Rusya arasında büyük bir kriz patlak verdi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’in gelecek hafta Moskova’ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Trump yönetiminin Suriye’ye düzenlediği operasyon dikkat çekti. 12 Nisan’da Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek olan Tillerson’ın Suriye başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmeleri ele alacağı belirtiliyor.
'Geri döndük' mesajı
Ziyaret öncesi, ABD’nin Esed rejimine yönelik operasyonunun Rusya’ya da bir mesaj olduğu belirtiliyor. Obama döneminde ABD’nin bölgede etkinlik gösterememesi ve buna karşın Rusya’nın bölgedeki askeri varlığını artırması karşısında ABD yönetiminin rahatsız olduğu belirtiliyor. Trump yönetiminin dün gerçekleştirdiği Suriye operasyonu ile Tillerson ziyareti öncesi dengeleri değiştirme mesajı verdiği ifade ediliyor. Trump yönetimini rahatsız eden başka bir konu ise İran’ın bölgedeki varlığı ve Rusya ile var olan yakın ilişkileri…
Tillerson'ın Moskova ziyareti ile zaman ayarlı olarak gerçekleşen operasyon, ABD’nin bölgede Rusya ile yeniden denge oluşturacağına işaret ediyor. Moskova yönetimi ise, ABD’nin Suriye operasyonuna sert tepki gösterdi. ABD ile Suriye’de gerçekleştirdiği bütün işbirliğini durdurduğunu açıklayan Moskova, ABD’nin BM onayı olmadan Rusya’ya gerçekleştirdiği operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunuyor. Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi temsilcisi Vladimir Safronkov ise, ABD’nin bölgedeki operasyonunun çok ağır sonuçları olacağını açıkladı.
20 Ocak sonrası ilk kez görüşecekler
Tillerson’ın ziyareti öncesi gerilen ikili ilişkilerde kilit nokta 12 Nisan'daki görüşmeler olacak. Trump yönetimi 20 Ocak’tan bu yana ilk kez Rusya ile üst düzeyde bir görüşme gerçekleştirmiş olacak. Tillerson’ın ziyaretinde kilit konulardan birini oluşturacak olan Suriye’deki kriz konusunda iki tarafta görüşlerini ilk kez aynı masanın etrafında birbiriyle paylaşacak.
ABD yönetimi, Esed rejiminin kimyasal saldırısını “acımasız bir barbarlık” olarak nitelemiş ve Rusya’yı suçlamıştı. Tillerson yaptığı açıklamada Rusya ve İran’ın Esed üzerindeki nüfuzunu kullanmasını talep etmişti. Esed rejimine verdikleri destek konusunda ise yanıldıklarını ifade etmişti. Ziyaret esnasında iki taraf Suriye’deki yaklaşımlarını ele alacak.
Kaynak: Yeni Şafak
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