“ABD’den Medet Ummak Filistin Halkına Bir Şey Kazandırmaz”

İslamî Direniş Hareketi (Hamas) sözcüsü Hazım Kasım, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın işgalciyle görüşmeler yoluyla bir şeyler kazanma imkânını hayal etmesinin başarısızlığı tekrarlamak ve işgalciye taviz verme politikasında ısrar etmekten başka bir şey olmadığını söyledi.

Hamas sözcüsünün yaptığı ve Filistin Enformasyon Merkezi’ne de ulaşan açıklamada, Abbas’ın ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Washington’da yaptığı konuşmanın “Filistin halkına hiçbir hak ve hukukunu getirmeyen medet umma mantığının bir devamı” olduğunu söyledi.

Kasım, Filistin Yönetimi’nin ısrarla takip ettiği bu yanlış politikaların Filistin’deki iç bölünmeyi derinleştireceği gibi, uzlaşının gerçekleşmesini engelleyecek ve ihtilaf dairesini genişleteceğini ifade etti.

Evvelki gün Washington’da ABD Başkanıyla 25 dakika görüşen Abbas, iki devlet ilkesinden hareketle tarihi bir barışı kendisiyle gerçekleştirmeyi umduklarını belirterek, Amerika’nın da bunu gerçekleştirecek güce sahip olduğuna inandıklarını söyledi.

Görüşmeden sonra Abbas ile basın toplantısı yapan ve yüzü asık görünen Trump Abbas’tan İsrail ile güvenlik koordinasyonuna devam etmesini ve teröre karşı durmasını istedi.

FİEM