ABD'den Kuzey Kore'ye Askeri Müdahale Uyarısı
Asya turu çerçevesinde Japonya'nın ardından Güney Kore'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine devam etmesi halinde ülkeye askeri müdahalede bulunulması seçeneğinin masada olduğunu söyledi.
Güney ve Kuzey Kore sınırındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünü ziyaret eden Tillerson, Seul'de Güney Koreli mevkidaşı Yun Byung-Se ile ortak basın toplantısında, Kuzey Kore'ye karşı "stratejik sabrın" tükendiğini söyledi.
Kuzey'e askeri harekât düzenlenmesi olasılığının olup olmadığına ilişkin soruyu Tillerson, "Elbette işin askeri çatışma noktasına gelmesini istemiyoruz. Eğer nükleer silah programları tehdidini, bizim eylem gerektirdiğine inandığımız bir düzeye çıkarırlarsa, bu seçenek masada duruyor" diye yanıtladı.
Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD'nin gündeminde yeni diplomatik, güvenlik ve ekonomik tedbirlerin olduğunu ifade etti.
Çin'e, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımlara uyması çağrısını yapan Tillerson, "Şimdiye kadar BM Güvenlik Konseyi kararı altında tüm ülkelerin katılımıyla uygulanabilecek maksimum düzey eylemi tam anlamıyla başarabildiğimize inanmıyorum" dedi.
Asya gezisi kapsamında ilk ziyaretini Japonya'ya yapan Tillerson, Japon mevkidaşı Fumio Kişida'yla düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore tehdidine karşı ABD'nin müttefikleri Japonya ve Güney Kore ile iş birliğinin "çok önemli" olduğunu ifade etmişti.
ABD'nin Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya yönelik diplomatik ve diğer çabalarının boşa gittiğini söyleyen Tillerson, Donald Trump yönetiminin konuyla ilgili nasıl bir politika izleyeceğine dâir detay vermemişti.
Trump yönetimine yakın kaynaklar, Kuzey Kore stratejisinin gözden geçirildiğine dikkat çekiyor.
Beyaz Saray, Kuzey Kore’nin balistik füzelerine karşı Güney Kore’ye gelişmiş füze savar savunma sistemi yerleştireceklerini açıklamıştı.
Hâlihazırda Güney Kore’de 28 bin, Japonya’da ise 50 bin civarında Amerikan askeri görev yapıyor.
Ortak tatbikat
ABD ve Güney Kore silahlı kuvvetleri, Mart ayı başında geniş çaplı ortak tatbikata başlamıştı. Kuzey Kore, yılda bir yapılan tatbikatlara her yıl tepki gösteriyor. Pyongyang yönetimi, tatbikatları Kuzey Kore’ye karşı topyekûn savaş provası olarak algılıyor. Kuzey Kore, son askeri tatbikatın yaratabileceği olası bir tehdide "amansızca" yanıt vermeye hazır olduklarını açıklamıştı.
Kuzey Kore, Donald Trump’ın Beyaz Saray’da görevine başlamasının ardından ilk roket denemesini 12 Şubat’ta yapmıştı. ABD’yi ziyaret eden Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin Florida’da Başkan Trump'la görüştüğü sırada Japon Denizi’ne doğru ateşlenen roketin orta ve uzun menzilli Pukguksong-2 olduğu anlaşılmıştı.
Pyongyang yönetimi, Abe ve Trump’ın ortak basın toplantısıyla ortaya koyduğu tepkinin ardından, yeni stratejik silahlar denemeyi sürdüreceğini ilân etmişti.
Geçtiğimiz yıl iki nükleer deneme gerçekleştiren Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik roket denemesinden endişe ediliyor. Pongyang’ın bu türden bir testi başarıyla icra ettiği takdirde, teorik olarak ABD kıyılarını vurma kapasitesine erişeceği varsayılıyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 2006'dan bu yana Kuzey Kore'ye bazı yaptırımlar uyguluyor. Konsey, Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle füze denemesi yapmayı yasaklamıştı.
Kaynak: Reuters
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