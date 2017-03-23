ABD'den Irak'a 12 Yılda 22 Milyar Dolarlık Silah Satışı
ABD Dışişleri Bakanlığı, 2005 yılından bu yana "dış askeri satış" (FMS) programı altında Irak'a toplam 22 milyar dolarlık silah satışını onayladığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington ve Bağdat arasındaki güvenlik iş birliğine ilişkin son 12 yıla ait bilgileri kamuoyu ile paylaştı.
Bakanlık tarafından paylaşılan bilgi notunda FMS programı altında 2005 yılından beri Irak'a 22 milyar dolarlık silah satışının onaylandığı bildirildi. Belirtilen rakamın büyük bölümünün Irak hükümeti tarafından finanse edildiği belirtilerek, "Irak, çok farklı segmentte Amerikan yapımı askeri malzemeleri satın alarak savunmasında güçlü bir ABD-Irak işbirliği sergilemiştir." ifadelerine yer verildi.
2016'da 35 F-16 savaş uçağı
2016 yılında ise Irak'ın ABD'den 146 adet M1A1 tipi tank, 35 F-16 savaş uçağı, 24 adet IA407 tipi helikopter ve 9 adet de C-130 tipi kargo uçağı satın aldığı açıklandı.
Washington'ın Bağdat'a yaptığı bu silah satışlarının ise, ABD'nin Dış Askeri Finansmanlığı (FMS), Aşırı Savunma Maddeleri (EDA), Irak Güvenlik Güçleri Finansmanlığı (ISFF) ve Irak Eğit-Donat Bütçesi (ITEF) programları kapsamında finanse edildiği kaydedildi.
Öte yandan "Trading Economics" adlı savunma haberleri odaklı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Irak'ın askeri harcamaları son on yıl içerisinde hızlı bir artış gösterdi. 2006 - 2010 arasında yıllık askeri harcaması 3 ila 4 milyar arasında değişen Irak, 2011 yılından itibaren askeri harcamalarını artırmaya başladı. Irak, 2011 ve 2013 yılları arasında 6 ila 8 milyar dolarlık bir askeri harcama yaparken, 2014 yılında Irak'a girmesinin ardından bu rakam daha da arttı.
2014 yılında 9.5 milyar dolarlık bir askeri harcama yapan Irak'ın, 2016 yılında ise yaklaşık 13 milyar dolarlık askeri harcama yaptığı tahmin ediliyor.
AA
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- ABD'den Irak'a 12 Yılda 22 Milyar Dolarlık Silah Satışı
- Özgür-Der, Referandum Kararını Açıkladı
- Edepsizliği Edebiyat Sanan Diri Ozanlar Derneği Dergisi Kapandı
- İstanbul’da Yaşamın Mahalle Mahalle Profili Çıkarıldı
- Birkaç Şahitle Hayatı Karartılanlar!
- Kuzey Kore: ABD ile Savaşa Hazırız, Korkmuyoruz
- Tahrir’uş Şam ve ÖSO'nun Hama Operasyonu Bombalı Araçlarla Başladı
- Dünya Görüşümüze mi Yoksa, Günlük Siyasete Göre mi Bir Kültür?
- İHH: İsrail Gazze’ye Tüm Yardımları Kesmeye Çalışıyor
- Rus Komutan PKK/PYD Kutlamasında!
- PYD/PKK Bölgesinden Hatay’a Ateş Açıldı: Bir Asker Vefat Etti!
- Doktorlara İkinci Özel Hastanede Çalışma İmkânı
- Özgür-Der, Referandum Kararını Açıkladı
- Tahrir’uş Şam ve ÖSO'nun Hama Operasyonu Bombalı Araçlarla Başladı
- Edepsizliği Edebiyat Sanan Diri Ozanlar Derneği Dergisi Kapandı
- ABD’den 'Elektronik Cihaz Yasağı' Açıklaması
- Kuzey Kore: ABD ile Savaşa Hazırız, Korkmuyoruz
- PYD/PKK Bölgesinden Hatay’a Ateş Açıldı: Bir Asker Vefat Etti!
- İstanbul’da Yaşamın Mahalle Mahalle Profili Çıkarıldı
- Norveç ‘FETÖ’ Şüphelisi 5 Askerin İltica Talebini Kabul Etti!
- Doktorlara İkinci Özel Hastanede Çalışma İmkânı
- Rus Komutan PKK/PYD Kutlamasında!
- İHH: İsrail Gazze’ye Tüm Yardımları Kesmeye Çalışıyor
- Diyarbakır'da Newroz Alanında Polisin 'Dur' Emrine Uymayan Kişi Vurularak Öldürüldü
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim