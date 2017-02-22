ABD'den Göçmenlerle İlgili Yeni Düzenleme Açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, göçmenlerle ilgili yeni düzenlemeye dair, "Bu bir toplu sınır dışı etme olayı değil. İç Güvenlik Bakanlığının, ülkenin güney sınırını güvence altına almak için atacağı adımları açıklıyor." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'de yasa dışı olarak bulunan çoğunluğu Orta Amerikalı milyonlarca göçmenle ilgili yeni düzenleme hakkında, "Bu bir toplu sınır dışı etme olayı değil. İç Güvenlik Bakanlığının, ülkenin güney sınırını güvence altına almak için atacağı adımları açıklıyor." değerlendirmesini yaptı.

Trump yönetiminin son hazırlıklarını yaptığı ve İç Güvenlik Bakanlığı bilgi notlarıyla ilk kez bugün kamuoyuna detayları yansıyan çalışmanın önceliğinin "kamu ve sınır güvenliği" olduğunu savunan Spicer, yeni düzenleme ile ülkede yasal olarak bulunma hakkı olmayan kişilerin göz önüne alındığını belirtti.

Sayılarının 12 ila 13 milyonu bulduğu kaydedilen yasa dışı göçmenler arasında öncelikle suça bulaşmış kişilerin tespit edilip gönderileceğini açıklayan Spicer, "Kamuya tehdit teşkil eden kişiler doğal olarak öncelikle ele alınacak." dedi.

AA