ABD'den Filistin'e 'Çözümü BM'de Aramayın'
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Filistin'in çözümü BM'de aramak yerine İsrail ile karşılıklı görüşmelere yoğunlaşmasını istedi.
Donald Trump yönetiminin BM'ye atadığı daimi temsilcisi Nikki Haley, Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur ile görüştü.
Haley, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mansur ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve "Filistin otoritesi liderlerinin şiddet kışkırtıcılığı yapmayı bırakmaları" gereğini vurguladıklarını belirtti.
Açıklamasında İsrail'in BM tarafından da kınanan yerleşim yeri kurmasına ilişkin herhangi bir ifadeye yer vermeyen Haley, "Biz onlara, çözüm için BM'ye bakmak yerine ancak iki taraf arasında başarılabilecek olan barış için İsrail ile doğrudan görüşmeleri çağrısı yaptık. ABD, İsrail ve Filistin otoritesi arasında gerçekleşecek gerçek barış müzakerelerine destek verecek." ifadelerini kullandı.
AA
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