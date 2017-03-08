ABD'den Filistin'e 'Çözümü BM'de Aramayın'

»Ana Sayfa»Dünya
08.03.2017 08:00
ABD'den Filistin'e 'Çözümü BM'de Aramayın'
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "Biz onlara (Filistin), çözüm için BM'ye bakmak yerine ancak iki taraf arasında başarılabilecek olan barış için İsrail ile doğrudan görüşmeleri çağrısı yaptık." dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki HaleyFilistin'in çözümü BM'de aramak yerine İsrail ile karşılıklı görüşmelere yoğunlaşmasını istedi.

Donald Trump yönetiminin BM'ye atadığı daimi temsilcisi Nikki Haley, Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur ile görüştü.

Haley, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mansur ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve "Filistin otoritesi liderlerinin şiddet kışkırtıcılığı yapmayı bırakmaları" gereğini vurguladıklarını belirtti.

Açıklamasında İsrail'in BM tarafından da kınanan yerleşim yeri kurmasına ilişkin herhangi bir ifadeye yer vermeyen Haley, "Biz onlara, çözüm için BM'ye bakmak yerine ancak iki taraf arasında başarılabilecek olan barış için İsrail ile doğrudan görüşmeleri çağrısı yaptık. ABD, İsrail ve Filistin otoritesi arasında gerçekleşecek gerçek barış müzakerelerine destek verecek." ifadelerini kullandı.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Müslümanların Birliğinden Daha Önemli Bir Şey Yok”07 Mart 2017 Salı 13:25
  • Kilise Yurdu Bahçesinde 800 Çocuğun Gömülü Olduğu Belirlendi07 Mart 2017 Salı 13:18
  • ABD'nin 'Batı Şeria' Mesajı İşgalci İsrail'i ‘Üzdü’!07 Mart 2017 Salı 12:35
  • Fransa Alplerinde Nefes Darlığı Çekmek07 Mart 2017 Salı 12:32
  • Hollandalı Irkçı Lider Yine İslâm’ı Hedef Aldı!07 Mart 2017 Salı 10:56
  • “Türkiye Nüfusunun Yüzde 49,8’ini Kadınlar Oluşturuyor”07 Mart 2017 Salı 10:36
  • Almanya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suçlamasına Tepki07 Mart 2017 Salı 05:32
  • 'Darbeciler Son Toplantıyı Tandoğan'da Yaptı'06 Mart 2017 Pazartesi 22:30
  • Trump, Yeni Vize Yasağı Getiren Düzenlemeyi İmzaladı06 Mart 2017 Pazartesi 22:26
  • “Çevre Kirliliği Her Yıl 1,7 Milyon Çocuğun Hayatına Mâl Oluyor”06 Mart 2017 Pazartesi 17:27
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim