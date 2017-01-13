ABD'den FBI'a 'Başkanlık Seçimleri' Soruşturması

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13.01.2017 03:53
ABD'den FBI'a 'Başkanlık Seçimleri' Soruşturması
ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişinin, 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce hem FBI'ın hem de Adalet Bakanlığının attığı adımlarla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.

ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Michael Horowitz'in, 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce hem Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), hem de Adalet Bakanlığının attığı adımlarla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'ın e-postalarıyla ilgili soruşturma kapsamında FBI Başkanı James Comey'nin seçimlerden önceki bazı adımlarının başmüfettişliğin soruşturmasında ele alınacağı kaydedildi.

Başmüfettişliğin hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti'den gelen talepler doğrultusunda başlattığı ifade edilen soruşturmada, Comey'nin seçimlere kısa bir zaman kala ABD Kongresine gönderdiği "Clinton'a yeniden soruşturma açılabilir" mektubunun önemli bir yer tutacağı ifade ediliyor.

Aynı şekilde gizli kalması gereken bazı bilgilerin FBI tarafından açık edilip edilmediğine yönelik araştırmanın da yapılacağı bildirildi.

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